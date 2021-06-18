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Engin Altan Düzyatan'ı dolandırmakla suçlanıyordu! Gözaltına alındı

18.06.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan'da Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ı yaklaşık 575 milyon dolarlık sahte çek vererek dolandırmakla suçlanan TikTok fenomeni Kaşif Zamir Çaudri gözaltına alındı.

Engin Altan Düzyatan'ı dolandırmakla suçlanıyordu! Gözaltına alındı

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, geçen sene fenomen Çaudri'nin daveti üzerine Lahor'a gitti. Lahor ile anlaşan ve bunun ardından sözleşme imzalayan oyuncu, kendisine verilen 90 milyon Pakistan Rupisi çekin sahte olduğunu anlayınca şikayetçi oldu.

Oyuncunun şikayetinin ardından harekete geçen ekipler, Çaudri'yi gözaltına aldı.

"RESİMLERİM İZİNSİZ KULLANARAK BANA ZARAR VERDİ"

Düzyatan, şikayetinde Çaudri'nin kendisine sahte çek vererek bazı anlaşmalar yaptığını, art niyetli şekilde resimlerini ve ismini izni olmadan kullanarak kendisine zarar verdiğini iddia etti. Şikayetini elektronik posta aracılığıyla yapan Düzyatan, Pencap eyaleti polisinden TikTok fenomeni olarak bilinen Çaudri'ye karşı harekete geçilmesini istedi.

575 MİLYON DOLARLIK SAHTE ÇEK

Lahor Suç Soruşturma Bürosu Müdür Yardımcısı Mian Şevket ise Çaudri'nin Düzyatan'a 90 milyon Pakistan Rupisi (yaklaşık 575 milyon dolar) sahte çek verdiğini söyledi. Şevket, ayrıca Çaudri hakkında benzer şekilde 6 farklı suç dosyası bulunduğunu aktardı. Düzyatan'ın şikayeti sonrası harekete geçen polis, Çaudri'yi Lahor'da gözaltına aldı.Düzyatan, geçen sene Çaudri'nin davetiyle Lahor'a gelmiş ve kendisiyle sözleşme imzalamıştı. Sözleşmenin ardından ise Çaudri'nin ödeme için Düzyatan'a gönderdiği çeklerin sahte olduğu ortaya çıkmıştı. (AA)

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Engin Altan Düzyatan
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