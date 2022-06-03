Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine alternatif uygun fiyatlı öneriler

İyi tasarımı olan saat, kombinleri tamamlayan son nokta olabilir. Birçok kişi tarzını tamamlamak ve kombinine küçük dokunuşlar yapmak için saat kullanmayı tercih eder. Özellikle erkeklerin saat seçimi kadınlara göre biraz daha önem taşır. Çünkü kadınlar çeşitli takılar ile görünümünü tamamlarken erkekler genelde saat gibi tek aksesuar tercih eder. Patek Philippe Nautilus sipariş edemeyenler için hazırladığımız alternatif ürünlere bakmaya ne dersiniz?

1. Klasik ve şık: Victorinox Swiss Army Classic Saat

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Victorinox İsviçre çakısı ile meşhur bir marka olsa da orta sınıfta yer alan kaliteli saat modelleriyle de dikkat çekiyor. Özellikle klasik saat denilince akla gelen markanın en bilinen modellerinden biri Victorinox Swiss Army Classic Saat. Deri kayışla üretilen model üzerinde kronometre bulunuyor. Siyah renk arka çerçevesi ile şık görünüm elde edilen üründe, yansıma yapmayan safir kristal kasa kullanılmış. 100 metre boyunca su geçirmez özelliğe sahip ürün, quartz cam kristali ile çalışıyor. Klasik, şık ve bir o kadar da etkileyici görünümü ve analog yapısı olan saati çok beğeneceğinize eminiz.

2. Antibakteriyel özelliği ile Slazenger Antibakteriyel Silikon Fonksiyonel Erkek Kol Saati

Slazenger Antibakteriyel Silikon Fonksiyonel Erkek Kol Saati, şık görünüme ve antibakteriyel silikon kordona sahip. Özellikle düzenli olarak saat kullanan kişilerin saatleri altında bakteri birikimi oluşur. Bu durumu önleyen ürün; siyah rengi kordonu ve çerçevesi, içindeki yazıların mavi renkli olması ile oldukça şık görünür. İyi bir tasarımı olmasının yanı sıra quartz mekanizmaya sahip olan ürün, 5 ATM basınca kadar su geçirmez. Çelik kasası ve yuvarlak tasarımı olan saatin bakır, kırmızı ve mavi renk seçenekleri de mevcut. Uygun fiyatlı ve kendi zevkinize göre rengini seçebileceğiniz bu ürünü kaçırmamanızı öneririz.

3. Hem spor hem klasik: Victorinox Swiss Army Maverick Sport Saat

Victornox Swiss Army markasının Maverick Sport Saat modeli hem spor hem klasik görünüme sahip. Metal ve paslanmaz çelik gövdesi ile şık duran ürün, ön yüzünde bulunan siyah rengi ve spor tasarımı ile dikkat çekiyor. Saatin kadranında tarih göstergesi bulunmasının yanında okunaklı rakamlar ve İsviçre arması bulunuyor. Quartz cam kristali ile tasarlanan ürün, hatasız şekilde zamanı ölçme özelliğine sahip. Pil gücü tükendiğinde uyarı veren saat, 70 aylık uzun bir pil performansı sunuyor. Aynı zamanda yansıma yapmama özelliği olan ürünün safir kristal kasası ve çelik kayış kordonu bulunuyor.

4. Amazfit Akıllı Saat ile klasik görünüm

Son zamanların modası akıllı saatlerin gün geçtikçe tasarımı değişiyor. İşin ilginç yanı, yeni tasarımlı saatler de alıştığımız klasik saatlere benziyor. Amazfit Akıllı Saat de tam olarak böyle bir tasarım sunuyor. 24 gün pil ömrü vadeden cihaz, aynı zamanda fitness, spor modu, oksijen seviyesi ve uyku takibi gibi birçok özelliğe sahip. Şık tasarımı ve klasik görünümü ile dikkat çeken saat, nabız ölçer özelliğiyle sporda, gündelik yaşamdaki yürüyüşlerinizde her daim yanınızda olabilir. Her kombininize uyum sağlayan bu modele mutlaka şans vermelisiniz.

5. İdol bir seçim isteyenlere: Seiko Erkek Gri Kol Saati

Seiko markası, saat tasarımlarında dünya çapında kendini kanıtlamış meşhur markalar arasında bulunuyor. Paslanmaz çelik kasaya sahip Seiko Erkek Gri Kol Saati, mavi kadranı ile göz doldurucu şıklığa sahip. Klasik saatlerin asil duruşuna ve quartz saatlerin hassasiyetinde zaman ölçümüne sahip ürünün takimetre ve kronometre gibi özellikleri bulunuyor. Ayrıca 100 metreye kadar su geçirmez özelliğe sahip. Şık ve kaliteli görünümünün yanında kaliteli metal kordonu olan saati hiçbir zaman çıkarmak istemeyeceksiniz!

6. Saat markası denilince akla ilk gelen: Casio Edifice Erkek Kronograf Saat

Casio, saat denilince Türkiye'de akla gelen ilk markalardan biri. Hem bütçe dostu hem kaliteli ürünleriyle oldukça sık tercih edilen markalar arasında bulunuyor. Casio Edifice Erkek Kronograf Saat; şık görünümü, paslanmaz çelik gövdesi ve kordonu ile dikkat çekiyor. Kadranının mavi ve lacivert rengi tasarımı göz dolduruyor. Sportif görüntüsünün yanında tarih, kronometre ve fosforlu kadran gibi birçok farklı özelliğe sahip. 10 bar basınca kadar su geçirmeme özelliği, kullanıcıların ürünü tercih etmesini sağlıyor. 134 gram ağırlığı ile kolunuzda olduğunu unutabileceğiniz bu saate göz atmaya ne dersiniz?

7. Deri kordon ile şıklığınıza şıklık katın: Casio Erkek Kol Saati

Deri görünümlü tasarımı ile dikkat çeken Casio Erkek Kol Saati, uygun fiyatı ve sadeliği ile kullanıcıların beğendiği ürünler arasında yer alıyor. Ürünün kordon rengi kahverengi, siyah ve mavi seçeneklerine sahip. Kadran ve çerçeve renkleri ise gümüş-siyah, gold-siyah ve gümüş-mavi olarak alıcıya sunuluyor. 50 metreye kadar su geçirmeme özelliği olan saatin kasası paslanmaz çelikten üretiliyor. Aynı zamanda 70 gram gibi çok hafif bir ağırlığa sahip ürünün camı mineral olarak tasarlanıyor. Uygun fiyatıyla tam bir fiyat performans ürünü olan saate mutlaka göz atmalısınız!

8. Hem analog hem dijital: Casio Edifice Erkek Kol Saati

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Yine Casio markasına ait Edifice Erkek Kol Saati, hem analog hem dijital göstergesi ile dikkat çekiyor. Ürünün kadranında saat ve tarih görünümü analog; kronometre ve alarm görünümü dijital olarak bulunuyor. Saat göstergesinde rakamlar yerine fosforlu çizgiler tercih edilmiş. Üç farklı alarm kurma özelliğinin yanı sıra ürünün üç boyutlu hoş bir tasarımı mevcut. Üründe kullanılan deri kordon, saatin daha şık ve sade görünmesine yardımcı oluyor. Her kombininize hitap edecek Casio Edifice Erkek Kol Saati'ni severek kullanacağınıza eminiz.