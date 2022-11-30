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Engin Altan Düzyatan'ın son halini görenler şaşkına döndü! Çöp Adam'ın Tamer'i Engin Altan Düzyatan kimdir, kaç yaşında?

30.11.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star’ın yeni dizisi Çöp Adam, merak uyandıran hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla bugün yayın hayatına merhaba diyecek. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan dizide Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesi işlenecek. Peki, Çöp Adam'ın Tamer'i Engin Altan Düzyatan kimdir? Engin Altan Düzyatan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı...

Engin Altan Düzyatan'ın son halini görenler şaşkına döndü! Çöp Adam'ın Tamer'i Engin Altan Düzyatan kimdir, kaç yaşında?

Star’ın merakla beklenen yeni dizisi Çöp Adam bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesinin anlatılacağı yeni dizide Tamer karakterine Engin Altan Düzyatan hayat verecek. Engin Altan Düzyatan'ın son halini ise görenler gözlerine inanamadı...

ÇÖP ADAM TAMER KİMDİR?

Çöp Adam dizisinde Tamer karakterine Engin Altan Düzyatan hayat veriyor.

Tamer’in geçmişteki travmaları, bir kaçırma öyküsünü beraberinde getirir. Tamer, aşık olduğu Peri’yi, satın aldığı yalının mahzenine kapatacak.

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ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz, 1979 İzmir doğumlu, Türk oyuncu ve sunucudur.

Büyük dedeleri Yugoslavya Türklerinden olan Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır.

Düzyatan, Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi 1 ve Romantik Komedi 2, Bir Avuç Deniz, New York'ta 5 Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda yer alan sanatçı Ayrıca 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır. 2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanmıştır. TRT 1'de yayınlanan Diriliş: Ertuğrul adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer almıştır.

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2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenmiş olup Emir Aras adında bir çocuk babasıdır.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN SON HALİNİ GÖRENLER İNANAMADI!

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden sonra yeni projesi heyecanla beklenen Engin Altan Düzyatan'ın son hali herkesi şaşkına çevirdi.

Engin Altan Düzyatan'ın son halini, ünlü şarkıcı Aslı Hünel Ali Kırca'ya benzetirken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise ''Yaşlanmış ve kilo almış'', ''Jön olmak için artık fazla yaşlı'' ve ''Burun estetiği yaptırmış sanki'' gibi yorumlar yapıldı.

engin altan

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Engin Altan Düzyatan Oyuncu

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