Engin Ardıç'tan intihar eden işçi İsmail Devrim'le ilgili tartışma yaratacak yazı

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, İzmit'te oğluna okul pantalonu alamadığı için intihar eden işçi İsmail Devrim'le ilgili tartışma yaratacak bir yazı kaleme aldı.

"Pantol neyin" başlıklı yazısında İsmail Devrim'i hedef alan Ardıç, "İzmit'te adamın biri liseye giden oğluna okul pantalonu alamadığı için kendini asmış" derken, iş kazası nedeniyle çalışamayan Devrim'e ilişkin, "Valilik 'haber yalandır, adamın intiharı psikolojik nedenlere dayanıyor' demiş. Elbette psikolojik. Çünkü işsizmiş. Trafik kazası geçirmiş, çalışamıyormuş. Fakat oturduğu ev kendisine aitmiş, hiçbir borcu da yokmuş. Öyleyse? Kaçmış. Hayattan kaçmış. 'Ben ölürsem bu çocuk ne yer ne içer?' diye de düşünmemiş. Demek ki pantalon bahane, muhalefet şahane..." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta havalimanı işçilerini de hedef alan Ardıç, "Servis otobüsleri geç kalıyormuş, işçiler yağmur altında bekleşiyorlarmış. Yatakhanede tahta kurusu varmış. Bizim okulda da vardı" demiş, işçilerin eylem yapması durumunda polisi göreve çağırmıştı.



