HABER

Engin Ardıç'tan intihar eden işçi İsmail Devrim'le ilgili tartışma yaratacak yazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 11:24 | Son Güncelleme

Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç, İzmit'te intihar eden işçi İsmail Devrim'i tartışma yaratacak ifadelerle hedef alan bir yazı kaleme aldı. Devrim'den 'adamın biri' diye söz eden Ardıç, 'Oturduğu ev kendisine aitmiş, hiçbir borcu da yokmuş. Öyleyse? Kaçmış. Hayattan kaçmış. 'Ben ölürsem bu çocuk ne yer ne içer?' diye de düşünmemiş. Demek ki pantalon bahane, muhalefet şahane...' ifadelerini kullandı.

Engin Ardıç'tan intihar eden işçi İsmail Devrim'le ilgili tartışma yaratacak yazı

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, İzmit'te oğluna okul pantalonu alamadığı için intihar eden işçi İsmail Devrim'le ilgili tartışma yaratacak bir yazı kaleme aldı.

"Pantol neyin" başlıklı yazısında İsmail Devrim'i hedef alan Ardıç, "İzmit'te adamın biri liseye giden oğluna okul pantalonu alamadığı için kendini asmış" derken, iş kazası nedeniyle çalışamayan Devrim'e ilişkin, "Valilik 'haber yalandır, adamın intiharı psikolojik nedenlere dayanıyor' demiş. Elbette psikolojik. Çünkü işsizmiş. Trafik kazası geçirmiş, çalışamıyormuş. Fakat oturduğu ev kendisine aitmiş, hiçbir borcu da yokmuş. Öyleyse? Kaçmış. Hayattan kaçmış. 'Ben ölürsem bu çocuk ne yer ne içer?' diye de düşünmemiş. Demek ki pantalon bahane, muhalefet şahane..." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta havalimanı işçilerini de hedef alan Ardıç, "Servis otobüsleri geç kalıyormuş, işçiler yağmur altında bekleşiyorlarmış. Yatakhanede tahta kurusu varmış. Bizim okulda da vardı" demiş, işçilerin eylem yapması durumunda polisi göreve çağırmıştı.


PARTNERHaftada kaç gün spor yapmak lazım?Haftada kaç gün spor yapmak lazım?
Yayla sakinleri karar aldı, beton yapılar ahşaba dönüşüyorYayla sakinleri karar aldı, beton yapılar ahşaba dönüşüyor
Başına beton parçası düşen Yusuf, yaşama tutunamadıBaşına beton parçası düşen Yusuf, yaşama tutunamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
intihar pantalon ismail devrim Engin Ardıç

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Okuyucu Yorumları 57 yorum
yalakalıkta sınır kalmamış
Bence sende kacmalisin
tamda akp sabah gazetesinden beklenicek yorum nasil olsa maaslari saglam para pul icindeler tek korkulari hukumete laf gelirde maasimiz gider
nasıl bir insansın engin ardıç. insansın derken anladın sen onu...
@kml_krgl_1965 yandaş kalem mecbur yoksa rahmetli gibi işsiz kalacak
Malum gazeteden amiyane tabir.Facianesiniz
{ pantolon bahane , muhalefet sahane } bu ne gaddar ne acimasiz ne iktidar yalakasi bir cumledir icinde biraz insanlik kalmissa ondan da utanmalisin allahim tez zamanda senide o durumlura dusurur insallah vicdansiz
Bu vefat eden kişi hakkında kötü yorum yapanların hepsine yüce Allah'ın aynı sıkıntıları tattırmasını niyaz ederim.
yandaş ve yalakaliginiz bu insani hayattan koparmaya götüren faktörleri örtbas etmeye yetmez
eğer soytarılar olmasaydı krallarda olmazdı. demek ki bir yerde soytarı varsa orada kralda vardır. buna ne denir kralın sotarısı. padişahım çok yaşa...
lan artık ölmek bile muhalefet etmeye giriyor ya ne diyeyim yazar sana...
doğru söz
kemik yalayıcı soytarılar
İnsanlık anlayışı bu kadar. Beterini yaşa.
Yaziklar olsun sizin adaletinize Utanmazlar
nesiniz siz acaba nasıl oldu da insanlığınızı kaybettiniz bu kadar.
Lan adam sırf muhalefet olsun diye İntihar mı eder. Yandaş yalakalar Kendinizi kaç paraya sattınız? Birgün gelecek hepiniz o reis dediğinize düşman kesileceksiniz. Riyâkâr oğlu riyakârlar.
çok doğru söylemiş. eskiden de fakirlik vardı. bizim babamız her istediğimizi aldı mı sanki. ama dağ gibi arkamızdaydı. babam da kaçsaydı şimdi bizi kim bilir nerelerden topluyorlardı ki ben kendimi biliyorum babamdan korkmasaydım kimseyi takmaz her istediğimi yapardım. Sen kendin başetmekten korktuğun zalim dediğin hayata çocuğunu tek başına bırakıyorsun. Sen bu yaşında başedememişsin çocuğun arkasında bir dağ olmadan nasıl başedecek. sen babasın herşeyi almak zorunda değilsin ama çocuklarının arkasında dağ gibi durmak zorundasın.
yazık engin ardic. okumussun adam olamamissin. insan psikolojisinden anlamıyor anlamayacak kadar cahilsin.
Ne yorum yapayım ki buna? Aynısını yaşarsın inşallah Ardıç..
Darısı sizin çocuklarınızın başına o zaman beyefendi nasıl olsa bu ye kürküm ye devride bitecek o zaman göreceğim ben sizleri
Bu yazarın allah belasını versin. Sabah gazetesi olması şaşırtmadı.
Nasıl insanlarla , kendi adam sayan kişilerle aynı ülkede yaşar hale geldik. ahlaksız haysiyetsiz herif.
insanlıktan nasibini almamış bi hükümet yalakası daha...
sabah yazdıysa yandaş medya yazar inanmam artık evde türkiye kupası hariç atv açılmıyor trt açılmıyor yandaş gazete girmiyor yalanın biri bin para satılık medya patronları malesef.
Bu yazıyı okurken ben insanlığımdan utandım.. Ama bunu yazan insan utanmamış.. Dirinin yüzüne konuşturmazsınız, ölünün arkasından atıp tutarsınız.. Ayıp. Vicdanınız olsun biraz..
bu kadarda olmayın yaa adam sırf size muhalefet yapacak diye canına kıydı he zihniyet e bak yuh size bee
Dimi sayın yazarım pantolon bahane intihar bahane. kendini yakan vatandaş bahane. kapanan işletmeler bahane işten çıkarılan işçiler bahane ama YALAMAK şahane..
''' Çünkü işsizmiş. Trafik kazası geçirmiş, çalışamıyormuş. Fakat oturduğu ev kendisine aitmiş, hiçbir borcu da yokmuş. '' Sen gazeteci sıfatlı adamın biri ! Bu cümleyi kullanırken hiç utanmadın mı ??? Çalışamıyormuş, borcu da yokmuş !! yahu o adamın o evini nasıl geçindirecek ? Hiç mi empati yapamıyorsunuz, hiç mi IQ kullanamıyorsunuz ? Sen bir süre çalışma hiç borcun da olmasın çoluğunun çocuğunun ihtiyaçlarını eşinin, evinin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaksın ? utanıyorum sizin gibi ADAMIN BİRİLERİYLE aynı ülkeyi paylaşmaktan.. Utanıyorum varlığınızdan..
Vicdansız..
İğrenç yaratıklar. İnsanlar sayenizde deist ya da ateist olma yolunda hızla ilerliyor.
yalakalikta çağ atladin engin ardıç, en kısa sürede nazlı ilicak'in yanında görmek nasip olur inşallah.
SİZİN GİBİLER SÖZDE İMTİHAN DÜNYASI DERSİNİZ,YEMEDİĞİNİZ HALT KALMAZ.ASLINDA ATEİST SİZLERDEN DÜRÜST.EN AZINDAN GERÇEKCİ.TUTTURMUŞLAR BİR ARAP MAYASI GİDİYOR.İSPAT ET DİYORUZ KIVIRIYORLAR.ECDADLARIDA FENA UFACIK ÇOCUKLA EVLENMİŞ.ONU TAKİP EDEN MÜRİTLER ZIVANADAN ÇIKMIŞ KAPIŞ KAPIŞ MAĞDUR SURİYELİ ÇOCUKALRA İMAM NİKAHI KIYIYOR.
umarım senide hapiste attiklarinda psikolojik olarak asarsin kendini.
YAZARKASA ATILDI diye o zaman neler yazmıştın ARDIÇ KUŞU. ALLAHIN VERDİĞİ AKLI KAYBETTİ VE İNSAF,MERHAMET,ŞEFKAT VE VİCDANDAN NASİPSİZ İSENİZ BİZ SİZE ŞİFALAR DİLEYEYLİM. SN.ARDIÇ KUŞU sahi birde 'ŞAM'DA CUMA NAMAZI KILACAĞIZ,diyenin marifeti ile milyona yakın insan ölürken onu karşılamak için öldüler değilmi. SURİYELİ MÜLTECİLER ŞAM'A GÖTÜRMEK İÇİN GELDİLER DEĞİLMİ. LA SİZ GERÇEKTEN İNSANLIKTAN ÇIKMIŞ İBLİSİN TAYFASI OLMUŞSUNUZ.
ardıç kusunu,kim öldürdü....
BU NAMUSSUZ HAVALİMANI İŞCİLERİ İCİNDE BUNLAR BAHANE BİZDE TAHTA KURULARININ İÇİNDE YATIYORDUK DİYORDU. ULAN BIKTIM SİZİN GİBİ NAMUSSUZ İNSANLARIN ARASINDA YASAMAKTAN S.KTİR OLUP GİDİCEM BU MEMLEKETTEN!!!!
Ne diyeyim bilemiyorum, Allah sizede bundan sonraki yaşantınızda onun ki gibi bir hayat nasip etsin inşallah Bay Ardıç.
bize herşeyden önce kaliteli insan lazım utanmasa iktidari zora sokmak icin intihar ettiğini soyleyecek tipler var.Allah rahmet eylesin kalanlarina sabir versin
insan olmamak için artık sınırları zorluyorsunuz. sen yaşa hayvan gibi engin ardıç.
Bu Engin ARDIÇ gazeteci değil şarlatandır kendisi.
Diğer Haberler
Hrant Dink cinayeti davasında mahkeme heyeti değişti

Hrant Dink cinayeti davasında mahkeme heyeti değişti

Müşteri iletişim merkezlerine yeni standart! Yeni dönem resmen başladı

Müşteri iletişim merkezlerine yeni standart! Yeni dönem resmen başladı

Rize'de 100 yıllık tarihi çınarın kesildiği o görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Rize'de 100 yıllık tarihi çınarın kesildiği o görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Asi Nehri'ndeki balık ölümlerinin nedeni belli oldu

Asi Nehri'ndeki balık ölümlerinin nedeni belli oldu

Akçakoca'da balıkçılar Karadeniz'den 40 ton palamutla döndü

Akçakoca'da balıkçılar Karadeniz'den 40 ton palamutla döndü

'İnternet yayınlarına MİT denetimi' iddiası

'İnternet yayınlarına MİT denetimi' iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.