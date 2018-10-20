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Engin Ardıç'tan 'Öğrenci Andı' yorumu: Çocukları askere alın, şehit düşsünler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 10:20 | Son Güncelleme

Danıştay'ın 'andımız' kararı sonrası tartışmalar devam ederken, gazeteci Engin Ardıç da karara tepki gösterdi. Ardıç, çağrıda bulunarak 'Altı ila on iki yaşındaki çocukları askere alın, şehit düşsünler. Belki Recep Peker'in ruhu şad olur' ifadelerini kullandı.

Engin Ardıç'tan 'Öğrenci Andı' yorumu: Çocukları askere alın, şehit düşsünler

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Sabah yazarı Engin Ardıç, Danıştay'ın kararını eleştirerek, "Çocukların küçücük yaşta beyinlerinin yıkanmasına itiraz etmek 'bilimsel bir gerekçeye dayanmıyormuş', Danıştay öyle diyor. Bir adım daha atın: Altı ila on iki yaşındaki çocukları askere alın, şehit düşsünler. Belki Recep Peker'in ruhu şad olur" değerlendirmesinde bulundu.

Yazar Engin Ardıç, "Ölsünler mi?" başlığıyla (20 Ekim 2018) yayımlanan yazısında şu noktalara dikkati çekti:

"Danıştay kararıyla "andımız" ilkokullara dönüyor.
Yani, altı yaşında çocuk "varlığım Türk varlığına armağan olsun" diye gene bağıracak.
Danıştay kararının en güzel yanı şu: Andımız "genç nesillerin anayasal vatandaşlık temelinde aidiyetini güçlendiriyormuş"... Bu nedenle de gerekliymiş.
Üstelik andımız "idari istikrar oluşturuyormuş!"
Bravo.
Çocukların küçücük yaşta beyinlerinin yıkanmasına itiraz etmek "bilimsel bir gerekçeye dayanmıyormuş", Danıştay öyle diyor.
Büyüklerini saymak, küçüklerini sevmek demek ki "anayasal" bir zorunluluk.
Varlığını daha altı yaşında armağan etmek "idari" bir istikrara yol açıyor. Yükselmek, ileri gitmek de öyle.
Bir adım daha atın: Altı ila on iki yaşındaki çocukları askere alın, şehit düşsünler.
Belki Recep Peker'in ruhu şad olur."


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Anahtar Kelimeler:
Danıştay Engin Ardıç andımız öğrenci andı

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Okuyucu Yorumları 92 yorum
salakça bir yorum.bu andı okurken ülkede hep bariş vardı.tam tersine barış 16 yıldıryok etrafımıza bakın heryere burnumuzu soktuk.turk vatandaşlıgını haz etmeyen hainlersiniz.
gerizekalı bu ülke kurtuluş savasını 15-20 yas arasındakı gençlerle verdi bilmiyosan haberin olsun.miambara suriyeye kefen giyeceginize 15.000tl verip askerden kaçmayı bırakın once bu ülkede askerliğin kutsallıgını bile bitirdiniz.o andı zaten okumak size yakışmaz.
onu srn ensr vakfindakilere sor....onlar iyi bilirler....memleket size kalmaz .danistay bagimsizdir
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