Engin Ardıç'tan 'Öğrenci Andı' yorumu: Çocukları askere alın, şehit düşsünler

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Sabah yazarı Engin Ardıç, Danıştay'ın kararını eleştirerek, "Çocukların küçücük yaşta beyinlerinin yıkanmasına itiraz etmek 'bilimsel bir gerekçeye dayanmıyormuş', Danıştay öyle diyor. Bir adım daha atın: Altı ila on iki yaşındaki çocukları askere alın, şehit düşsünler. Belki Recep Peker'in ruhu şad olur" değerlendirmesinde bulundu.
Yazar Engin Ardıç, "Ölsünler mi?" başlığıyla (20 Ekim 2018) yayımlanan yazısında şu noktalara dikkati çekti:
"Danıştay kararıyla "andımız" ilkokullara dönüyor.
Yani, altı yaşında çocuk "varlığım Türk varlığına armağan olsun" diye gene bağıracak.
Danıştay kararının en güzel yanı şu: Andımız "genç nesillerin anayasal vatandaşlık temelinde aidiyetini güçlendiriyormuş"... Bu nedenle de gerekliymiş.
Üstelik andımız "idari istikrar oluşturuyormuş!"
Bravo.
Çocukların küçücük yaşta beyinlerinin yıkanmasına itiraz etmek "bilimsel bir gerekçeye dayanmıyormuş", Danıştay öyle diyor.
Büyüklerini saymak, küçüklerini sevmek demek ki "anayasal" bir zorunluluk.
Varlığını daha altı yaşında armağan etmek "idari" bir istikrara yol açıyor. Yükselmek, ileri gitmek de öyle.
Bir adım daha atın: Altı ila on iki yaşındaki çocukları askere alın, şehit düşsünler.
Belki Recep Peker'in ruhu şad olur."
O çocuklar Türkiye'ye getirildi
Trump'ın damadına Cemal Kaşıkçı suçlaması: Bir ölüm listesi vermiş olabilir
Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler
Dehşet evi hakkında kan donduran iddia!
Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak 'öğrenci andı' yazısı!
Tarih taşınıyor! Sular altında kalmadan önce...
WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...
CHP'de Mustafa Sarıgül bombası! Resmi başvuruyu yaptı
AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk istifa etti
Keçiboynuzunun faydaları nelerdir? Keçiboynuzu pekmezinin faydaları nelerdir?
Okuyucu Yorumları 92 yorum