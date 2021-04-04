Engin Çağlar kimdir? Engin Çağlar kaç yaşında? Engin Çağlar gerçek ismi nedir?

1974 yılına kadar sayısız filmde rol alan Engin Çağlar, sinemayı bırakma kararının ardından 1981 yılında tekrar izleyici karşısına geçmiştir. Son olarak 2015 yılında “Bitmeyen Aşk” filminde rol almıştır. 80 yaşında olan usta oyuncu v e mimar, 1972’de Filiz Vural ile dünya evine girmiştir. Evliliğinden iki tane çocuğu vardır.

ENGİN ÇAĞLAR KİMDİR?

Engin Çağlar, 28 Ağustos 1940 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Çağlan Övet'tir. Babası öğretmen, okullarımızdaki haritaların, atlasların, kürelerin yapımcısı Sadık Övet’dir. Şişli Terakki Lisesi'nde, Robert Koleji'nde ve Almanya, Hildesheim Üniversitesi Güzel Sanatlar Okulu'nda 4 yıl iç mimarlık okumuştur.

İlk kez 1968 yılında yönetmenliğini Bilge Olgaç’ın yaptığı "Öksüz" adlı filmde beyazperdeye çıktı ve Fatma Girik, Bilal İnci ile beraber rol aldı.

İkinci filminde 1968 yılında senaryosunu Bülent Oran’ın yazdığı, yönetmenliğini Ülkü Erakalın’ın yaptığı “Kadın Değil Başbelası” adlı filmde başrolde Türkan Şoray, Suna Pekuysal, Cevat Kurtuluş, Sami Hazinses ile beraber oynadı.