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  4. Engin Polat'ın tahliye kararı sonrası Dilan Polat'tan dikkat çeken ifade: "Devletimiz sağ olsun!"

Engin Polat'ın tahliye kararı sonrası Dilan Polat'tan dikkat çeken ifade: "Devletimiz sağ olsun!"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
06.09.2024 11:37
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Aylardır gündemden düşmeyen Polat çifti davasında bugün flaş bir gelişme yaşandı. 'Kara para aklama' suçuyla 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat'a mahkeme tarafından tahliye kararı verildi. Karar sonrası Engin Polat'ın eşi Dilan Polat ise sevinçten adeta havalara uçtu. Tahliye haberini aldıktan sonra çok sevinen Dilan Polat, telefonda konuştuğu kişiye "Devletimiz sağ olsun!" sözlerinde bulundu.

Türkiye'nin konuştuğu davada mahkemeden karar çıktı. Dilan Polat ve Engin Polat’ın yargılandığı ‘kara para aklama’ davasında mahkeme, 4 tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyesine karar verdi. Dilan ve eşi Engin Polat 3 farklı suçtan 20'şer yıl toplamda 40'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.

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DİKKAT ÇEKEN İFADE: "DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN!"

Tahliye kararı sırasında sevinç çığlıkları yüzünden mahkeme salonundan çıkarılan Dilan Polat'ın karar sonrası telefonda görüştüğü kişiye "Devletimiz sağ olsun!" demesi de dikkat çekti.

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"YÜCE BAĞIMSIZ TÜRK ADALETİ"

Dilan Polat'ın 'Enerji' şarkısıyla kutlama yaptığı anlarda yanında bulunan kardeşi Sıla Doğu, üstü açık araçtan dışarı çıkarak, "Tahliye. Allah'ım şükürler olsun çok mutluyum. İnanılmaz derece mutluyum. Türk adaletine sonsuz teşekkürler" dedi.

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Sıla Doğu sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, "Yüce bağımsız Türk adaletinin doğruları tecelli ettiği ve adalet tecelli ettiği için çok teşekkür ederim. Çok mutluyuz tarifi yok" notunu ekledi.

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Dilan Polat dava tahliye engin polat
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