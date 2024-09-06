Engin Polat'ın tahliye kararı sonrası Dilan Polat'tan dikkat çeken ifade: "Devletimiz sağ olsun!"

Türkiye'nin konuştuğu davada mahkemeden karar çıktı. Dilan Polat ve Engin Polat’ın yargılandığı ‘kara para aklama’ davasında mahkeme, 4 tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyesine karar verdi. Dilan ve eşi Engin Polat 3 farklı suçtan 20'şer yıl toplamda 40'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.

DİKKAT ÇEKEN İFADE: "DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN!"

Tahliye kararı sırasında sevinç çığlıkları yüzünden mahkeme salonundan çıkarılan Dilan Polat'ın karar sonrası telefonda görüştüğü kişiye "Devletimiz sağ olsun!" demesi de dikkat çekti.

"YÜCE BAĞIMSIZ TÜRK ADALETİ"

Dilan Polat'ın 'Enerji' şarkısıyla kutlama yaptığı anlarda yanında bulunan kardeşi Sıla Doğu, üstü açık araçtan dışarı çıkarak, "Tahliye. Allah'ım şükürler olsun çok mutluyum. İnanılmaz derece mutluyum. Türk adaletine sonsuz teşekkürler" dedi.

Sıla Doğu sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, "Yüce bağımsız Türk adaletinin doğruları tecelli ettiği ve adalet tecelli ettiği için çok teşekkür ederim. Çok mutluyuz tarifi yok" notunu ekledi.