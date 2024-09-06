Engin Polat'ın tahliyesi sırasında dikkat çeken görüntü! Cezaevi önü lüks araç galerisine döndü

Hakkında kara para aklama ve yasa dışı bahis iddiasıyla dava açılan 10 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Engin Polat ve beraberindeki 3 kişi mahkemenin verdiği ara karar ile tutuklu bulundukları Çorlu'daki cezaevinden tahliye edildi.

Polat'ı karşılamaya eşi Dilan Polat ile çocukları ve çok sayıda yakını geldi. Kararın ardından Polat saat 18.00 sıralarında serbest bırakıldı. Engin Polat'ın tahliyesi sırasında dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.

CEZAEVİ ÖNÜNE LÜKS ARAÇ YAĞDI!

Engin Polat'ın yakınlarının cezaevi önüne geldiği lüks marka otomobiller dikkat çekti.

Araçların değerinin milyonların bulmasıyla Karatepe Cezaevi önü adeta araç galerisinde döndü.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır