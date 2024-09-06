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  4. Engin Polat'ın tahliyesi sırasında dikkat çeken görüntü! Cezaevi önü lüks araç galerisine döndü

Engin Polat'ın tahliyesi sırasında dikkat çeken görüntü! Cezaevi önü lüks araç galerisine döndü

06.09.2024 19:27
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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın yargılandığı davada tutuklu sanık Engin Polat, bugün tahliye edildi. Tahliye kararı verilen Engin Polat'ı cezaevinden çıkışında karşılamak için gelen yakınlarının lüks araçları nedeniyle Karatepe Cezaevi önü adeta lüks araç galerisine döndü.

Hakkında kara para aklama ve yasa dışı bahis iddiasıyla dava açılan 10 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Engin Polat ve beraberindeki 3 kişi mahkemenin verdiği ara karar ile tutuklu bulundukları Çorlu'daki cezaevinden tahliye edildi.

Polat'ı karşılamaya eşi Dilan Polat ile çocukları ve çok sayıda yakını geldi. Kararın ardından Polat saat 18.00 sıralarında serbest bırakıldı. Engin Polat'ın tahliyesi sırasında dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.

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CEZAEVİ ÖNÜNE LÜKS ARAÇ YAĞDI!

Engin Polat'ın yakınlarının cezaevi önüne geldiği lüks marka otomobiller dikkat çekti.

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Araçların değerinin milyonların bulmasıyla Karatepe Cezaevi önü adeta araç galerisinde döndü.

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(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
engin polat Dilan-Engin Polat
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