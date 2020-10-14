Engin Yıldırım: AYM üyesinin 'ışıklar yanıyor' paylaşımına AKP'den 'milli iradeye gözdağı' yanıtı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de "Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları Millet açar, Millet kapatır" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muş, "Hiçbir kurum yada kişi milli iradeye gözdağı veremez" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş da Engin Yıldırım'ın mesajının "tehdit" iması olduğunu savundu ve açıklamayı kınadıklarını söyledi.

Bu paylaşımın "ima" içerdiği yönünde gelen tepkiler sonrası Yıldırım, "Hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" diyerek bir paylaşım daha yaptı.

İçişleri Bakanlığı ise cevaben resmi Twitter hesabından, Bakanlık binasının fotoğraflarını "Işıklarımız hiç sönmüyor" mesajı ile paylaştı.

Anayasa Mahkeme üyesi Engin Yıldırım, ağır ceza mahkemesinin kararı sonrası Twitter hesabından, AYM binasının fotoğrafı ile "Işıklar yanıyor" paylaşımı yaptı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında, Anayasa Mahkemesi'nin oybirliği ile aldığı karara karşın "yeniden yargılanmasına gerek olmadığı" yönünde karar vermişti.

Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararın 'yerindelik denetimi kapsamında kaldığı' gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığını savundu.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Anayasa Mahkemesi karar veriyor. Bir mahkeme, 'Ben uymam' diyor. Peki kime gideceğiz? O zaman Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım, yargıyı da kapatalım. Nasıl olsa herkes bildiğini okuyacak." dedi.

'Anayasa Mahkemesi üyesi darbe imasında bulunuyor'

Sosyal medya hükümete yakın bazı yorumcular Yıldırım'ın paylaşımını "darbe iması" olarak değerlendiriyor.

https://twitter.com/yenisafakwriter/status/1316121429356818433?s=20

Hukukçu Kerem Altıparmak, mahkeme üyesi Yıldırım'ı savunarak, "Özgürlüğü ve hukuku savunmak için bir risk aldı" değerlendirmesini yaptı.

https://twitter.com/KeremALTIPARMAK/status/1316112463688019968?s=20