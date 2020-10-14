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Engin Yıldırım: AYM üyesinin 'ışıklar yanıyor' paylaşımına AKP'den 'milli iradeye gözdağı' yanıtı

14.10.2020 00:55 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına ilişkin verdiği karara, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yanıtı sonrası Ankara'da olağanüstü saatler yaşanıyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın 'vesayet özlemi içinde' olduğunu söyledi.

Engin Yıldırım: AYM üyesinin 'ışıklar yanıyor' paylaşımına AKP'den 'milli iradeye gözdağı' yanıtı

Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına ilişkin verdiği karara, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yanıtı sonrası Ankara'da olağanüstü saatler yaşanıyor.

Anayasa Mahkeme üyesi Engin Yıldırım, ağır ceza mahkemesinin kararı sonrası Twitter hesabından, AYM binasının fotoğrafı ile "Işıklar yanıyor" paylaşımı yaptı.

İçişleri Bakanlığı ise cevaben resmi Twitter hesabından, Bakanlık binasının fotoğraflarını "Işıklarımız hiç sönmüyor" mesajı ile paylaştı.

Bu paylaşımın "ima" içerdiği yönünde gelen tepkiler sonrası Yıldırım, "Hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" diyerek bir paylaşım daha yaptı.

AKP hükümeti ve iktidar ortağı MHP cephesinden paylaşıma sert tepkiler geliyor.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş da Engin Yıldırım'ın mesajının "tehdit" iması olduğunu savundu ve açıklamayı kınadıklarını söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muş, "Hiçbir kurum yada kişi milli iradeye gözdağı veremez" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de "Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları Millet açar, Millet kapatır" şeklinde bir paylaşım yaptı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında, Anayasa Mahkemesi'nin oybirliği ile aldığı karara karşın "yeniden yargılanmasına gerek olmadığı" yönünde karar vermişti.

Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararın 'yerindelik denetimi kapsamında kaldığı' gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığını savundu.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Anayasa Mahkemesi karar veriyor. Bir mahkeme, 'Ben uymam' diyor. Peki kime gideceğiz? O zaman Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım, yargıyı da kapatalım. Nasıl olsa herkes bildiğini okuyacak." dedi.

'Anayasa Mahkemesi üyesi darbe imasında bulunuyor'

Sosyal medya hükümete yakın bazı yorumcular Yıldırım'ın paylaşımını "darbe iması" olarak değerlendiriyor.

https://twitter.com/yenisafakwriter/status/1316121429356818433?s=20

Hukukçu Kerem Altıparmak, mahkeme üyesi Yıldırım'ı savunarak, "Özgürlüğü ve hukuku savunmak için bir risk aldı" değerlendirmesini yaptı.

https://twitter.com/KeremALTIPARMAK/status/1316112463688019968?s=20

Engin Yıldırım kimdir?

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın AYM sitesinde yer alan özgeçmişi:

1966'da İstanbul Üsküdar'da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Beylerbeyi'nde tamamlamıştır. 1987'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirmiştir.

1988 yılında öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla açılan yarışma sınavını kazanarak lisansüstü eğitim için İngiltere'ye gitmiştir. 1989'da Warwick Üniversitesi Warwick Business School'da yüksek lisansını, 1994'te Manchester Üniversitesi Faculty of Economics and Social Studies'de doktorasını tamamlamış; 1994 ile 2010 yılları arasında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2003 ile 2010 yılları arasında aynı Fakültede dekanlık görevinde bulunmuştur.

9/4/2010 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından YÖK Genel Kurulunun gösterdiği üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 19/10/2015 tarihinde yapılan toplantıda Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir. 25/10/2019 tarihinde bu görevi sona ermiş olup üye olarak görevine devam etmektedir.

İngilizce bilen Engin Yıldırım evli ve iki çocuk babasıdır.

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