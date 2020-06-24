Enginar Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Enginar market veya pazarlardan temin edilebilir ve sebzenin kendisi kaynatılarak çay elde edilebilir. Bunun yanı sıra aktarlardan direkt olarak kurutulmuş enginar yaprakları alınarak da çay hazırlanabilir.

İdrar söktürücü özelliği sayesinde vücudun aşırı yağ ve su tutmasını önleyerek zayıflamaya yardımcı olur. Aynı zamanda lif içermesi açısından diyet listelerinde rahatlıkla yer alabilir.

Enginar, Latince ismi cynara scolymus olan papatyagiller familyasına mensup çiçekli bir sebzedir. Gövdesi sert ve dikensi, yaprakları ise uzun, oval ve parçalıdır. Genel olarak Akdeniz ülkelerinde yetişir. Bunun dışında Avrupa'da İtalya, Fransa ve İspanya, Afrika'da ise Mısır ve Cezayir'de yoğun şekilde yetiştirilir. Dünya enginar üretiminde ilk sırada ise İtalya yer alır. Hatta İtalya'da enginardan cynar adlı, çok sevilen bir likör de yapılır. Ülkemizde de sıkça tüketilen enginarın Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetiştiriciliği yapılır. Enginar, bol miktarda A, B, C ve K vitaminleri ile kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum ve çinko gibi birçok faydalı mineral içerir.

Eğer sebzenin kendisinden çay hazırlanacaksa bunun için;

1. Orta büyüklükte bir enginar yıkandıktan sonra sap kısmı kesilir ve bir tencerede kaynayan suyun içine atılır.

2. 45 dakika kadar kaynatıldıktan sonra içime hazırdır. Çayın rengi genellikle yeşil-kahverengi arası bir tonda olur. Soğuk olarak da tüketilebilir.

Kurutulmuş yapraklardan çay hazırlamak için;

1. 1 bardak kaynamış su içerisine 2 çay kaşığı enginar yaprağı atılır.

2. 5-10 dakika demlenmesi beklenir ve süzülerek içilir. Bu ölçüye göre enginar yaprağı çayı ne kadar içilmeli diye sorulacak olursa, günde 2 veya 3 defa içilmesi uygundur denilebilir. Bal veya benzeri herhangi bir tatlandırıcı katılmadan içilmesi daha etkili olur.

Peki enginar çayı ne zaman içilir? Genellikle yemeklerden önce ve günde 2 defa içilmesi tavsiye edilir.

Enginar Çayının Yan Etkileri Nelerdir?

Enginar genel olarak faydalı bir sebzedir ve birkaç dikkat edilmesi gereken durum hariç bir zararı yoktur. Öncelikle papatyagiller familyasından olduğu için aynı aileden gıdalara alerjisi olan bireyler dikkat etmeli, tüketmekten kaçınmalıdır.

Enginar çayı safra üretimini uyardığı için safra kanalı tıkanıklığı problemine yol açabilir. Bu tür bir rahatsızlığa sahip olanların doktorlarına danışmadan tüketmemeleri önerilir.

Hamilelik ve emzirme dönemiyle ilgili kesin bir bilgi yoktur. Bu konuda çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Bu nedenle riske girmemek için tüketilmemesi veya doktora danışarak tüketilmesi en sağlıklısıdır.

