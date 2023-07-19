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Enginyurt'tan 'zamları geri çekin' çağrısı: "Geri çekilmezse bu hafta içerisinde benzin 40 lirayı geçecek"

19.07.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, zamların vatandaşları zora soktuğunu belirterek geri çekilmesini istedi. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Enginyurt, "Bu zamlar geri çekilmezse bu hafta içerisinde benzin 40 lirayı geçecektir" diye konuştu.

Enginyurt'tan 'zamları geri çekin' çağrısı: "Geri çekilmezse bu hafta içerisinde benzin 40 lirayı geçecek"

Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında son yapılan zamlara ve vergi artışlarına değindi. Türkiye'nin her geçen gün bir zam haberi ile güne başladığını belirten Enginyurt, üst üste yapılan zamların ülkeyi yangın yerine çevirdiğini iddia etti.

Yapılan fiyat artışları için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e neden ihtiyaç duyulduğunu merak ettiğini söyleyen Enginyurt, "Burada, olan Nebati'ye olmuş gibi duruyor." dedi.

"VERGİLERDEKİ ARTIŞ, ÖTV VE KDV ZAMLARI GERİ ÇEKİLMELİ"

Döviz ve akaryakıttaki artış karşısında ülkeyi yönetenlerden hala bir ses çıkmadığını ifade eden Enginyurt, "Ülke hakikaten büyük bir çıkmazın içerisine girdi. Vergilerdeki artış, ÖTV ve KDV zamları geri çekilmeli. Bu zamlar geri çekilmezse bu hafta içerisinde benzin 40 lirayı geçecektir. Çiftçi, esnaf batacaktır. İktidarın vicdanı, millete karşı sorumluluğu varsa muhalefetin Meclisi olağanüstü toplantıya davetine icabet eder. İktidar öyle bir çıkmazda ki Hazine ve Maliye Bakanı tasarruf genelgesi yayımlıyor ama gel gör ki EPDK bugün itibarıyla araç ihalesine çıkıyor. Tasarruf bunun neresinde? İktidarın yaptığı tüm zamları protesto ediyorum." diye konuştu.

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(AA)

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Cemal Enginyurt benzin Zam

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