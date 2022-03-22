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  4. Enginyurt'un Tansu Çiller yanıtı Buket Aydın'ı kahkahaya boğdu: Çok alem bir insansınız

Enginyurt'un Tansu Çiller yanıtı Buket Aydın'ı kahkahaya boğdu: Çok alem bir insansınız

22.03.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un canlı yayında Tansu Çiller'le ilgili soruya verdiği cevap Buket Aydın'a kahkaha attırdı. İzleyicilere "Kusura bakmayın" diyen Aydın, Enginyurt'a "Çok alem bir insansınız" sözleriyle karşılık verdi. İşte canlı yayında yaşanan ilginç anlar...

Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Haber Global'de yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk oldu. Enginyurt gündemdeki son konuları canlı yayında değerlendirdi. Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan Enginyurt verdiği cevapla canlı yayında ilginç anların da yaşanmasına sebep oldu.

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"TANSU ÇİLLER KİM?"

Buket Aydın konuğuna, "Tansu Çiller'in siyasete döneceği konuşuluyor. Merkez sağ açısından bunu nasıl yorumlarsınız? Tansu Hanım sizce siyaseten bir geri dönüş alabilir mi?" sorusunu yöneltti. Enginyurt ise bu soruya, "Tansu Çiller kim? Hatırlayamadım" yanıtını verdi. Cevap karşısında önce şaşıran Aydın daha sonra kendini tutamayarak kahkaha attı. "Cemal Bey çok alem bir insanız" diyen Aydın, "Ben de böyle bakıyorum size. (Kahkaha atarak) Sinirim bozuldu. İzleyicilerimiz kusura bakmasın. Ben bir anda inandım. Diyorum ki 'gerçekten hatırlayamadı mı acaba?" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Cemal Enginyurt Tansu Çiller Buket Aydın
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