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Engir Gölü sazlığında yangın çıktı, kuşlar telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 23:35 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde göçmen kuşların uğrak yeri Engir Gölü'nün sazlık kısmında çıkan yangında, 400 dekar alan zarar gördü, bazı kuşlar telef oldu.

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde göçmen kuşların uğrak yeri Engir Gölü'nün sazlık kısmında çıkan yangında, 400 dekar alan zarar gördü, bazı kuşlar telef oldu.

Gesi İldem Mahallesi'nde bulunan Engir Gölü'nün sazlık kısmında öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Göçmen kuşların uğrak yeri olan Engir Gölü'nde çıkan yangını fark edenler, itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını yaklaşık 2 saat süren çalışma ile kontrol altına aldı. Yangında, yaklaşık 400 dekar alanın zarar gördüğü, bazı kuşların da telef olduğu belirlendi.

'KISMEN KUŞLARIN TELEF OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, "Bu alan içerisinde doğal yaşamın gerektiği hayvanların yaşadığını ve yaşam alanları olduğunu biliyoruz. Etrafta besicilerin çiftlikleri var. Rüzgârın olduğu bir bölge. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yukarı bölgede ağaç sulaması yapıyor. İç kısımda yangın bir noktadan başladı ve rüzgarın etkisiyle büyüdü. Sınırlı bir ortamda çalışmalarımızı sürdürdük. Yangında kısmen kuşların telef olduğunu gördük. Alanda bulunan tilkiler burayı terk etti. Bu durduk yere çıkan bir yangın değildir. Burayı yakan kişi ya da kişiler de sonucunu biliyordu. Alan çok büyük. Sulu müdahale şansımız yok. Yangının çıkış nedenini araştıracağız" dedi.

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