Enis Arıkan'dan Aleyna Tilki'ye 'Küçük Onur' göndermesi!

Sosyal medyada oldukça aktif olan Enis Arıkan karantina sürecinde paylaşımlarını daha da arttırdı.

Önceki gün yaptığı yayında takipçilerine bazı sorular soran Enis Arıkan, yaptığı testin kazananıyla salgın bittikten sonra yemek yiyeceğini açıkladı. Ünlü oyuncu takipçilerine "Arkadaşlar, 'Ben dünyada en çok harcama yapan kişiyim. Kendime harcadım' tweetini kim atmıştır?" diye sordu.

Yarışmacılar sorunun cevabını bilemeyince Enis Arıkan, "Ünlü bir pop şarkıcımız bu kişi. Yaşı çok küçük.Çok taze bir pop starımız. Bol bol tweetler atıyor, ortalığı karıştırıyor. Yaşı hiçbir şeye tutmuyor. Küçük Onur gibi bir şey..." diye tüyo verdi.

Enis Arıkan'ın Aleyna Tilki'yi Küçük Onur'a benzetmesi takipçilerini güldürdü.



