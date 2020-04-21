MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Enis Arıkan'dan Aleyna Tilki'ye 'Küçük Onur' göndermesi!

Enis Arıkan'dan Aleyna Tilki'ye 'Küçük Onur' göndermesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 14:09 | Son Güncelleme

Önceki gün sosyal medyadan takipçilerine sorular soran Enis Arıkan'ın Aleyna Tilki ile ilgili sorusu olay oldu.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Enis Arıkan karantina sürecinde paylaşımlarını daha da arttırdı.

enis-arikan-105049PJ

Önceki gün yaptığı yayında takipçilerine bazı sorular soran Enis Arıkan, yaptığı testin kazananıyla salgın bittikten sonra yemek yiyeceğini açıkladı. Ünlü oyuncu takipçilerine "Arkadaşlar, 'Ben dünyada en çok harcama yapan kişiyim. Kendime harcadım' tweetini kim atmıştır?" diye sordu.

enis-arikan-105049YO

Yarışmacılar sorunun cevabını bilemeyince Enis Arıkan, "Ünlü bir pop şarkıcımız bu kişi. Yaşı çok küçük.Çok taze bir pop starımız. Bol bol tweetler atıyor, ortalığı karıştırıyor. Yaşı hiçbir şeye tutmuyor. Küçük Onur gibi bir şey..." diye tüyo verdi.

enis-arikan-105049CQ

Enis Arıkan'ın Aleyna Tilki'yi Küçük Onur'a benzetmesi takipçilerini güldürdü.

enis-arikan-105049SU

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım! Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım!
Yoğun bakımda! 'Üç kez korona testi yapıldı'Yoğun bakımda! 'Üç kez korona testi yapıldı'
'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki, enes arıkan,

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2259'a yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2259'a yükseldi

Hanelere 1000'er lira desteğin başvuru detayları belli oldu! Sosyal yardım şartları neler?

Hanelere 1000'er lira desteğin başvuru detayları belli oldu! Sosyal yardım şartları neler?

İzmir'de evin çevresinde uçuşan böcekler şaşırttı

İzmir'de evin çevresinde uçuşan böcekler şaşırttı

Kamu çalışanları için 24 Nisan kararı

Kamu çalışanları için 24 Nisan kararı

İki kere koronavirüse yakalanan hemşire yaşadıklarını anlattı

İki kere koronavirüse yakalanan hemşire yaşadıklarını anlattı

Yoğun bakımdaydı kötü haber geldi

Yoğun bakımdaydı kötü haber geldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Fatih Altaylı'nın Ebru Şallı isyanı: Bazen şeytan diyor ki...

Fatih Altaylı'nın Ebru Şallı isyanı: Bazen şeytan diyor ki...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük...'

'Bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük...'

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nurgül Yeşilçay'dan bayram temizliği pozu!

Nurgül Yeşilçay'dan bayram temizliği pozu!

Acun Ilıcalı'nın sürat teknesi keyfi! "Yaşıyorsun bu hayatı"

Acun Ilıcalı'nın sürat teknesi keyfi! "Yaşıyorsun bu hayatı"

Demet Akalın'dan Türk mutfağına karşı İtalyan mutfağını öven Şeyma Subaşı'na tepki

Demet Akalın'dan İtalyan mutfağını öven Şeyma Subaşı'na tepki

Survivor 2020'de kim elendi? Birleşme partisi sonrası bir ilk! İşte Survivor'da 21 Nisan Salı elenen isim

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı açıkladı! Barış ve Yasin ne ceza aldı?

Survivor'daki kavga için Acun'dan flaş karar!

Survivor Nisa kimdir? Survivor Nisa Bölükbaşı nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? İşte hayat hikayesi

Survivor Nisa kimdir? Survivor Nisa Bölükbaşı nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? İşte hayat hikayesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.