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Enis Arıkan'dan yıllar sonra gelen itiraf!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 11:49 | Son Güncelleme

Enis Arıkan konuk olarak katıldığı Saba Tümer'in canlı yayın programında ilginç bir itirafta bulundu. Arıkan'ın itirafının üzerine bir itiraf da Saba Tümer'den geldi.

Enis Arıkan'dan yıllar sonra gelen itiraf!

Enis Arıkan, Saba Tümer’in Instagram’daki canlı yayınına konuk oldu. İlginç bir itirafta bulundu. “20 yıl önce senin, Pakize Suda ile programına katılacaktım. Şebnem Bozoklu’yu arayıp ‘Programa telefonla konuklar bağlanıyor. Beni kimse aramaz, ne yapacağım’ dedim. Şebnem, ‘İsmimi değiştirip hayranınmış gibi ararım, sen üzülme' yanıtını verdi. Sonra dediğini yaptı, beni bir güzel övdü" dedi.

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Saba Tümer de “Merak etme benim de kendime çiçek göndermişliğim var” karşılığını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
enis arıkan, saba tümer,

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