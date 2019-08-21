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Enis Arıkan: Göbeğim gözükecek diye yıllarca denize girmedim

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 15:09 | Son Güncelleme

Oyuncu Enis Arıkan, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Arıkan, merak edilenleri canlı yayında anlattı.

Enis Arıkan: Göbeğim gözükecek diye yıllarca denize girmedim

Oyuncu Enis Arıkan, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Arıkan, merak edilenleri canlı yayında anlattı...

  • Aslında Ezgi'lerle aynı dönemde mezun olduk. Sınıf arkadaşıydık. Ama benim işlerim rast gitmiyordu ben ünlülerin arkadaşı olarak nam saldım. Sonra ben tiyatro oynamaya başladım. En sonunda sosyal medyayı keşfettim. Psikolojimin de kötü olduğu bir dönemdi. Sosyal medya bana çok iyi geldi.

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  • En yakın arkadaşlarım çok tepki verdi. 'Yapma sen tiyatrocusun' dediler. Ben yine tiyatro yapacağım, ama sosyal medyada da eğleneceğim. Bu kadar!

  • Babam çok varlıklı bir adamdı. Bir gecede her şeyi kaybetti. Sonra bir gün kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Annemle omuz omuza verip, altından kalktık.

  • Ben star olmaya çok inamıyorum. Bülent Hanım kusura bakmasın valla doğal ve ulaşılabilir olmanın daha samimi olduğunu düşünüyorum.

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  • Annemle ilgili iş teklifi çok alıyorum ama ben onu oynatmıyorum. Samimi olmayan şeylerde annemin olmasını istemiyorum.

  • Saçlarım vardı ama azdı. Ektirdim. Ektirdiğim dönemde Gülse Birsel beni aradı. Görüşmeye gittim, kafam iğneli. 'Ne yapacağız' derken bu yöntemi buldular. Çok hoşuma gitti. Bir daha kendi saçıma dönemedim. Bakımı çok zor.

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  • Takıntılı bir adam olduğum için denize asla girmiyorum. Göbeğim görünecek diye yıllarca denize girmedim. O benim deliliğim, çok takıntılıyım.

  • Ezgi Mola, Şükran Ovalı, Gonca Vuslateri, Şebnem Bozoklu, Mustafa Üstündağ, İlker Ayrık hepimiz dönem arkadaşıyız.

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  • Çok fazla hayalim yoktu zaten ama hayallerimin de üstüne çıktım sanırım. Tiyatro yaparken, ekonomi düşünmeden yapayım diyordum. Artık 'çok şükür' diyebiliyorum.

  • DM'den gelen mesajların yüzde 90'ı 'Enis iyi ki varsın', 'Enis yüzümüzü güldürdün', 'Sen olmasan nefes alamazdım'... Bu mesajlar değişmiyor. Sosyal medyada kötü bir şey görünce evde tansiyonum düşüyor.
PARTNER Sosyal medya sallandı! Üzerindekileri çıkarıp... Sosyal medya sallandı! Üzerindekileri çıkarıp...
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enis arıkan 2. Sayfa

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