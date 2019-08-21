Enis Arıkan: Göbeğim gözükecek diye yıllarca denize girmedim

Oyuncu Enis Arıkan, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Arıkan, merak edilenleri canlı yayında anlattı...
En yakın arkadaşlarım çok tepki verdi. 'Yapma sen tiyatrocusun' dediler. Ben yine tiyatro yapacağım, ama sosyal medyada da eğleneceğim. Bu kadar!
Babam çok varlıklı bir adamdı. Bir gecede her şeyi kaybetti. Sonra bir gün kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Annemle omuz omuza verip, altından kalktık.
Annemle ilgili iş teklifi çok alıyorum ama ben onu oynatmıyorum. Samimi olmayan şeylerde annemin olmasını istemiyorum.
Takıntılı bir adam olduğum için denize asla girmiyorum. Göbeğim görünecek diye yıllarca denize girmedim. O benim deliliğim, çok takıntılıyım.
Çok fazla hayalim yoktu zaten ama hayallerimin de üstüne çıktım sanırım. Tiyatro yaparken, ekonomi düşünmeden yapayım diyordum. Artık 'çok şükür' diyebiliyorum.
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