Enis Arıkan, İrem Derici ve Buray’ın yer aldığı doğum günü partisine polis baskını!

Önceki gün bir arkadaşlarının doğum günü kutlaması nedeniyle bir araya gelen İrem Derici, Derya Uluğ, Buray, Cem Belevi, Enis Arıkan ve daha bir çok ünlü isim bir restoranda keyifli bir zaman geçirdi. Ancak sokağa çıkma saatini aşan bu eğlence ünlülere pahalıya patladı. Saati epey geçiren ünlülerin doğum günü partisine polis baskını düzenlendiği iddia edildi...

PARTİLERİNİN SONU HÜSRAN İLE BİTTİ

Uzun süredir yasaklar nedeniyle sosyalleşemeyen ve bir araya gelemeyen, ünlü isimler bir parti organizasyonu ile yan yana geldiler. Bir araya gelen ünlü isimler adeta ayrı kaldıklarının acısını çıkarırcasına şarkılar söyleyip, felekten bir gece geçirdiler. Aralarında İrem Derici, Derya Uluğ, Buray, Cem Belevi, Enis Arıkan gibi sanat camiasından isimlerin bulunduğu parti, yasakların başladığı 22.00'dan sonrasında da devam etti. Keyifli gecelerinden sık sık paylaşım yapan ünlü isimlerin partilerinin sonu hüsran ile bitti.

CEZADAN KAÇAMADILAR

İddiaya göre göre başındaki ekiplerin restoranın hala açık olduğunu fark edince, ne olup bittiğini anlamak için mekana girdi. Polisleri gören ünlü isimlerin ise mekanın ormanlık bir alana çıkan kapasından kaçmaya çalıştıkları ancak çabalarına rağmen polisler tarafından yasağı ihlal ettikleri gerekçesi ile cezai işlem yapıldığı öne sürüldü.