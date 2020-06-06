Enis Berberoğlu 31 Temmuz’a Kadar Ev İzninde Olacak

TBMM’de dün CHP İstanbul Milletvekilliği’nin düşürülmesi ardından tutuklanarak Maltepe Açık Cezaevi’ne gönderilen Enis Berberoğlu, bugün akşam Corona virüsü salgını nedeniyle ev izni hakkından yararlanmaya başlandı. Berberoğlu’nun milletvekilliği 4 Haziran’da TBMM Genel Kurulu’nda sürpriz bir şekilde Yargıtay’ın onadığı hapis cezası kararına ilişkin fezlekesi okunmasıyla sona ermişti. Milletvekilliği sona ermesiyle birlikte dokunulmazlığı olmadığı için sabah bizzat teslim olacağına açıklamasına rağmen Berberoğlu, dün gece İstanbul’da evinden alınarak tutuklanmıştı. Berberoğlu, “MİT Tırları Davası kapsamında tutuklu yargılandığı” için Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin onamasıyla kesinleşmiş olan 5 yıl 10 ay hapis cezası nedeniyle 18 aylık infaz nedeniyle dün gece Maltepe Açık Cezaevi’ne gönderilmişti. Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar, TBMM’de 14 Nisan’da kabul edildikten sonra ertesi gün yürürlüğe girmiş infaz düzenlemesi kapsamında, “Covid-19 salgını gerekçesiyle açık cezaevlerindekilere ev izni” için bugün başvuruda bulundu. Acar’ın yaptığı başvuru üzerine infaz düzenlenmesindeki hüküm itibariyle Berberoğlu’na 31 Temmuz’a kadar ev izni hakkı tanındı. Böylece Berberoğlu, il sınırlarını terk etmemesi koşuluyla yani örneğin Ankara veya başka bir kentteki ikametgahına gitmesi söz konusu olmaksızın, İstanbul’daki evinde kalabilecek.

Berberoğlu, aynı zamanda daha önceki tutukluluğu döneminde üniversite sınavına girmiş ve diğer öğrencilere ait kontenjan hakkını zedelememek gerekçesiyle özel/vakıf üniversitelerini tercih etmişti. Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nü kazanan Berberoğlu, 2018’in Eylül ayından bu yana üniversite öğrencisi. Dolayısıyla Berberoğlu’nun örgün eğitim kapsamındaki öğrenciliği gerekçesiyle de sonraki süreçte Maltepe Açık Cezaevi’nden derslerine katılmak için dışarıya çıkabilmesi söz konusu olabilecek. Gazeteci kökenli siyasetçi Berberoğlu, Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu. Berberoğlu, dün cezaevine gönderilmesi öncesinde milletvekilliğiyle ilgili yaşananları, “TBMM'de milletvekilliğim düşürüldü ve kalan cezamın infazına devam edilmesi bir anlamda kararlaştırıldı. Önümüzdeki günlerde kalan 18 aylık cezamı yatmak için teslim olacağım. Bu karar bana sürpriz olmadı, çünkü benim çıktığım günden bu yana Türkiye’de demokrasi koşullarında bir düzelme olmadı. Bana da isabet edecek bir demokrasi piyangosu beklemek fazla saftirik olurdu. Gördüğünüz üzere bu açıklamayı CHP Genel Merkezi'nde yapıyorum. Genel başkanımızın da geçen hafta ifade ettiği gibi; demokrasi için bir bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP’liler öder” sözleriyle değerlendirmişti.

Berberoğlu’nun dava süreci nasıl gelişmişti? Enis Berberoğlu, Suriye’ye giderken Adana ve Hatay’da durdurulan Milli İstihbarat Teşkilatı araçlarıyla silah taşındığına ilişkin görüntüleri Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a ilettiği gerekçesiyle yargılanmıştı. Kamuoyunda MİT Tırları Davası olarak adlandırılan yargılamada Berberoğlu, “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçlamasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 14 Haziran 2017’te 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu karar, TBMM 26’ıncı döneminde 2016’da kabul edilmiş geçici Anayasa maddesiyle mevcut bütün fezlekeler için dokunulmazlıkları kaldırma işlemi yapılmasıyla nedeniyle, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu yargılanabildiği için alınmıştı. Yani yargılama sürecinde Berberoğlu, milletvekili seçilmiş birisi olmasına karşın 2016’daki Anayasa değişikliği gerekçesiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi yargılamasına devam etmişti. Mahkeme, 25 yıl hapis cezası kararını vermesiyle birlikte, karar duruşmasında tutuksuz yargılanan Berberoğlu’nun da tutuklanmasını istemişti. Berberoğlu, o gece tutuklanarak, Maltepe Açık Cezaevi’ne gönderilmişti.