Enis Berberoğlu bugün yemin edecek

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, bugün Meclis Genel Kurulu'nda yemin edecek.

Bir süre önce tahliye olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, yeni yasama yılının başlamasının ardından bugün Meclis Genel Kurulu'nda yemin edecek. Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitap edecek. Erdoğan’ın hitabından önce CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İçtüzükte yer alan 'Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri katıldıkları ilk birleşimin başında ant içerler' hükmü gereğinde yemin edecek.

Bu arada rahatsızlığı nedeniyle tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın da yasama yılının başında yemin etmek istediği, ancak doktorlarının henüz buna izin vermediği öğrenildi.

