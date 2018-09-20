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ENİS BERBEROĞLU CEZAEVİNDEN ÇIKTI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 19:39 | Son Güncelleme

Haber: Ramazan EĞRİ-Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA Hakkında tahliye kararı verilen Enis Berberoğlu, tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nden çıktı.

Haber: Ramazan EĞRİ-Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
Hakkında tahliye kararı verilen Enis Berberoğlu, tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nden çıktı.
Saat 19.15 sıralarında cezaevinden çıkan Berberoğlu kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yaptı. Berberoğlu, "Bir CHP milletvekili olarak Maltepe Cezaevi'ne girdim, yine bir milletvekili olarak dışarı çıkıyorum. Yaşadığımız 16 aylık süreç, Türkiye'nin karar vermesini gerektirecek bir süreç. Beni mazur görün, birkaç gün aileme, partime bir danışayım, bundan sonraki hareket tarzımı bir anlayayım. İlginize çok teşekkür ederim, eski meslektaşlarım. Medyanın Maltepe Cezaevi'nde beni hiç yalnız bırakmadığının farkındayım. 16 aydır tecritte yaşıyorum. Dolayısıyla az konuştum, siz de alışın." dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Berberoğlu'nun arşiv görüntüleri

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