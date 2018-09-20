ENİS BERBEROĞLU CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Haber: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Hakkında tahliye kararı verilen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nden çıktı.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İstanbul İstinaf Mahkemesi'nin MİT TIR'ları davasında Enis Berberoğlu'na, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan verdiği 5 yıl 10 aylık hapis cezasını onadı. Daire, onama kararı ile birlikte Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdi.
CEZAEVİNDEN ÇIKTI
Tahliye kararının ardından Berberoğlu saat 19.15 sıralarında cezaevinden çıktı. Berberoğlu'nu cezaevinin önünde kendisini bekleyen partililer karşıladı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Berberoğlu, "Bir CHP milletvekili olarak Maltepe Cezaevi'ne girdim, yine bir milletvekili olarak dışarı çıkıyorum. Yaşadığımız 16 aylık süreç, Türkiye'nin karar vermesini gerektirecek bir süreç. Beni mazur görün, birkaç gün aileme, partime bir danışayım, bundan sonraki hareket tarzımı bir anlayayım. İlginize çok teşekkür ederim, eski meslektaşlarım. Medyanın Maltepe Cezaevi'nde beni hiç yalnız bırakmadığının farkındayım. 16 aydır tecritte yaşıyorum. Dolayısıyla az konuştum, siz de alışın." dedi.
AİLESİYLE HASRET GİDERDİ
Enis Berberoğlu, tahliye sonrası ailesiyle bir araya geldi. Berberoğlu eşi Oya Berberoğlu'na sarılarak hasret giderdi. Berberoğlu burada yaptığı açıklamada, "Benim açımdan talihsiz bir durumdu. Türkiye açısından da pek parlak bir durum değil. Bir gazete haberi yüzünden 16 ay hapis yattım. 16 ay boyunca bir tek mahkumla karşılaşmadan tecrit hayatı yaşadım. Ama Maltepe Cezaevi'ne de huzurunuzda teşekkür ediyorum. Gerçekten bir devlet ciddiyeti ve devlet mesafesinde davrandılar bana. Bundan sonra siyaseten hayat beni nereye götürürse başımın üstünde yeri var." ifadelerini kullandı. Oya Berberoğlu, "Cezaevinde Enis'in bana yaptırdığı Fenerbahçe armalı çanta" diyerek elindekini basın mensuplarına gösterdi.
PARTİLİLERLE ÇAY İÇTİ
Berberoğlu, yakındaki bir çay bahçesine giderek partililerle bir araya geldi. Partililerle çay içen Berberoğlu, basın mensuplarına, "Sabah kalktığımızda mahpustuk, akşam sizlerle beraber çay içiyoruz." açıklamasını yaptı.
"Bunu bekliyor muydunuz?" şeklindeki soruya Berberoğlu, "Hayır. Garip bir yargılama oldu." şeklinde cevap verdi. Bir soru üzerine
Berberoğlu, "Genel Başkanla görüştüm. Geçmiş olsun dedi, çıktığım için tebrik etti." dedi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Enis Berberoğlu, durdurulan MİT TIR'larına ilişkin görüntüleri Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ileterek yayınlattığı gerekçesi ile, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan yargılandığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 14 Haziran 2017 tarihinde 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Berberoğlu karar ile birlikte tutuklanmıştı.
Görüntü Dökümü:
--------------
-Berberoğlu'nun cezaevinden çıkışı
-Basın mensuplarına açıklaması
-Araca binmesi
-Berberoğlu'un eşine sarılması
-Çay bahçesinde partililerle oturması
-Açıklamaları
Kritik MGK toplantısından operasyon sinyali çıktı!
ABD'den Çin'e yeni yaptırım
2 dev Rusya için harekete geçti! Dünya diken üstünde
Şanlıurfa'da milletvekillerinden iş isteyen bir genç kendini yaktı
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
İnsanlar korkudan yanına dahi yaklaşamıyordu! Sonuca akrabaları bile şaşıp kaldı
Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı! Gözaltına alındı...
Meclis'in yeni hali ilk kez görüntülendi! Artık o bölüm yok
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum