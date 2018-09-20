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Enis Berberoğlu cezaevinden çıktı(1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 19:45 | Son Güncelleme

HAKKINDA tahliye kararı verilen Enis Berberoğlu, tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nden çıktı.

Enis Berberoğlu cezaevinden çıktı(1)

Ramazan EĞRİ/İSTABUL,(DHA)-HAKKINDA tahliye kararı verilen Enis Berberoğlu, tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nden çıktı.
Saat 19.15 sıralarında cezaevinden çıkan Berberoğlu kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yaptı. Berberoğlu, "Bir CHP milletvekili olarak Maltepe Cezaevi'ne girdim, yine bir milletvekili olarak dışarı çıkıyorum. Yaşadığımız 16 aylık süreç, Türkiye'nin karar vermesini gerektirecek bir süreç. Beni mazur görün, birkaç gün aileme, partime bir danışayım, bundan sonraki hareket tarzımı bir anlayayım. İlginize çok teşekkür ederim, eski meslektaşlarım. Medyanın Maltepe Cezaevi'nde beni hiç yalnız bırakmadığının farkındayım. 16 aydır tecritte yaşıyorum. Dolayısıyla az konuştum, siz de alışın." dedi.
(FOTOĞRAF)

Enis Berberoğlu cezaevinden çıktı(1)Enis Berberoğlu cezaevinden çıktı(1)Enis Berberoğlu cezaevinden çıktı(1)Enis Berberoğlu cezaevinden çıktı(1)

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