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Enis Berberoğlu dahil 8 milletvekiline ait 10 dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te

03.03.2021 15:27 | Son Güncelleme:
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Enis Berberoğlu dahil 8 milletvekiline ait 10 dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te

8 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili 10 fezleke Meclis Başkanlığına sunuldu. Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenenler arasında CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu da bulunuyor.

8 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili 10 fezleke Meclis Başkanlığına sunuldu. Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenenler arasında CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu da bulunuyor.

Yine dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen diğer milletvekilleri ise;

  • HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan
  • HDP Batman Milletvekili Feleknes Uca
  • HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer
  • HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni
  • MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı
  • AKP Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir
  • HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydemir

Hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı gerekçe gösterilerek 4 Haziran 2020'de milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu geçen ay,

Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararı doğrultusunda karar veren 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, "yeniden yargılamanın kabulü, infazın durdurulması, hükümlülüğün sona erdirilmesi" yönündeki kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla yeniden milletvekili olmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Berberoğlu ile ilgili yargı kararına saygıları olduğunu, mahkemenin davayı yeniden görmesini uygun bulduklarını ancak infazın durdurulmasına karşı olduklarını söylemişti.

Devlet Bahçeli, "Enis Berberoğlu ile ilgili dokunulmazlığın kaldırılmasıyla alakalı fezleke, komisyon ve Genel Kurul'a geldiğinde de MHP daha önceki tutum ve davranışına uygun olarak dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanacaktır" demişti.

Bahçeli, HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını, partinin de kapatılmasını istiyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, "33 fezleke Meclis'e ulaştı, içinde HDP'li milletvekilleri de var" demişti.

33 fezlekenin 28'i HDP'li 9 milletvekiline aitti.

Haklarında fezleke hazırlanan 9 HDP miletvekilli; Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dündar ve Pervin Buldan'dı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Süreç neyse bu süreç aynen işleyecektir. Bu konular Meclis'e gelir, Meclis Komisyonları müzakerelerini yapar. Genel Kurul'da da eller hemen iner kalkar" demişti.

Süreç nasıl işliyor?

Fezlekeler, TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilecek.

Komisyon'un, fezlekelerin gündeme alınması yönünde karar vermesi halinde, her bir dosya için Hazırlık Komisyonu kurulacak.

Karma Komisyon'un da hazırlık komisyonu kararını görüşmek için 1 aylık süresi bulunuyor.

Komisyon'un dokulmazlığın kaldırılması yönünde karar vermesi halinde dosya TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek ve nihai kararı verecek.

Hakkında fezleke düzenlenen milletvekilinin, Komisyon ve Genel Kurul'da savunma yapma hakkı bulunuyor.

Son gelen dosyalarla birlikte Meclis'te 1300'ün üzerinde dokunulmazlık fezlekesi bulunuyor.

Komisyon, bu fezlekelerden görüşülmesini istediğini öne çekebiliyor.

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