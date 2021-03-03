Enis Berberoğlu dahil 8 milletvekiline ait 10 dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te

Devlet Bahçeli, "Enis Berberoğlu ile ilgili dokunulmazlığın kaldırılmasıyla alakalı fezleke, komisyon ve Genel Kurul'a geldiğinde de MHP daha önceki tutum ve davranışına uygun olarak dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanacaktır" demişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Berberoğlu ile ilgili yargı kararına saygıları olduğunu, mahkemenin davayı yeniden görmesini uygun bulduklarını ancak infazın durdurulmasına karşı olduklarını söylemişti.

Yine dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen diğer milletvekilleri ise;

8 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili 10 fezleke Meclis Başkanlığına sunuldu. Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenenler arasında CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu da bulunuyor.

Bahçeli, HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını, partinin de kapatılmasını istiyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, "33 fezleke Meclis'e ulaştı, içinde HDP'li milletvekilleri de var" demişti.

33 fezlekenin 28'i HDP'li 9 milletvekiline aitti.

Haklarında fezleke hazırlanan 9 HDP miletvekilli; Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dündar ve Pervin Buldan'dı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Süreç neyse bu süreç aynen işleyecektir. Bu konular Meclis'e gelir, Meclis Komisyonları müzakerelerini yapar. Genel Kurul'da da eller hemen iner kalkar" demişti.

Süreç nasıl işliyor?

Fezlekeler, TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilecek.

Komisyon'un, fezlekelerin gündeme alınması yönünde karar vermesi halinde, her bir dosya için Hazırlık Komisyonu kurulacak.

Karma Komisyon'un da hazırlık komisyonu kararını görüşmek için 1 aylık süresi bulunuyor.