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  4. Enis Berberoğlu için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi

Enis Berberoğlu için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi

09.02.2021 17:09 | Son Güncelleme:
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Anayasa Mahkemesinin kararına uyan İstanbul 14.

Anayasa Mahkemesinin kararına uyan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Enis Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.
Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında daha önce verilen ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruda yeniden hak ihlali kararı vermişti. Kararı değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu mütalaasında, sanık Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılamanın kabulü, verilmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması ve sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi talep etmişti.
Kararı değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama talebinin kabulüne karar vermiş ve infazın durdurulmasına hükmetmişti. Sanık hakkında kesinleşmiş hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar veren mahkeme, milletvekili olması nedeniyle yasama dokunulmazlığı kaldırılana kadar yargılamanın durmasına karar vermişti. Mahkeme, sanığın dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığına yazı yazılarak fezleke düzenlenmesinin istenilmesine hükmetmişti.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Enis Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi. Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) gönderilmek üzere Adalet Bakanlığına sunulan 4 sayfalık fezlekede, Berberoğlu’na ilişkin süreç anlatıldı. Fezlekede, Enis Berberoğlu’nun ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama’ suçundan yargılamasının yapıldığı ancak milletvekili olması sebebiyle durma kararı verildiği kaydedildi.
Öte yandan yargılama sürecinin devamının TBMM’nin Berberoğlu hakkında yasal dokunulmazlığının kaldırılmasına bağlı olduğu belirtilerek, gereğinin yapılması talep edildi.

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