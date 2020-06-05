Enis Berberoğlu, Leyla Güven, Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşürülmesi ne anlama geliyor, iktidar ve muhalefet kararı nasıl yorumluyor?

CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın haklarındaki kesinleşmiş yargı kararına ilişkin cumhurbaşkanlığı fezlekesinin sürpriz bir kararla TBMM Genel Kurulu'nda okutularak, milletvekilliklerinin düşürülmesi, siyasetin tansiyonunu yükseltirken, kararın nasıl alındığına ve olası siyasi sonuçları da tartışılıyor.

Berberoğlu'nun 18 ay, Farisoğulları ve Güven'in ise yaklaşık 4.5 aydır TBMM Başkanlığı'nda bekletilen cumhurbaşkanlığı tezkerelerin okutulması kararını geçen hafta aldığı belirtilen AKP'de, kararla ilgili "yeni bir siyasi sürecin başlangıcı" yorumu yapılıyor.

CHP ve HDP'de ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tahkim edecek reformlara ihtiyacımız var" açıklaması anımsatalarak, önümüzdeki süreçte, muhalefetin siyaset alanını daraltmak için iktidar kanadından hamleler gelebileceği ifade ediliyor.

Haklarındaki kesinleşmiş yargı kararına ilişkin cumhurbaşkanlığı tezkereleri uzun süredir TBMM Başkanlığı'nda bekletilen üç milletvekili ile ilgili karar, CHP ve HDP için sürpriz oldu.