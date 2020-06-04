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Enis Berberoğlu, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü

04.06.2020 16:00 | Son Güncelleme

Haklarında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, HDP İstanbul Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü. Üç milletvekilinin TBMM üyeliği, haklarındaki kesinleşmiş yargı kararı bulunduğuna ilişkin cumhurbaşkanlığı tezkeresinin TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla sona erdi. Ankara'dan Ayşe Sayın'ın haberi.

Enis Berberoğlu, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü

Haklarında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, HDP İstanbul Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü. Üç milletvekilinin TBMM üyelikleri, haklarındaki kesinleşmiş yargı kararı bulunduğuna ilişkin cumhurbaşkanlığı tezkeresinin TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla sona erdi.

TBMM Başkanlığı, haklarındaki yargı kararı çok önce kesinleşmesine karşın şimdiye kadar üç milletvekili hakkında herhangi bir işlem yapmamıştı.

Milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin olarak muhalefete son dakikada bilgi verildiği öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yeni kurulan partilere milletvekili transferinin önlenmesi için Seçim Siyasi Partiler Yasası'nda da değişiklik yapılmasını istemiş, "Milletvekilleri dokunulmazlığı ile ilgili beklentiler karşılanmalıdır" demişti.

Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde CHP ve HDP milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak ve sloganlar atarak tezkerelerin okunmasına engel olmak istedi.

Üç milletvekilinin TBMM üyeliği, haklarındaki kesinleşmiş yargı kararı bulunduğuna ilişkin cumhurbaşkanlığı tezkeresinin TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla sona erdi.

Enis Berberoğlu, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin tezkerelerin okunmasının ardından genel kurul çalışmalarına ara verildi.

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