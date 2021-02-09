Enis Berberoğlu Meclis'e nasıl dönecek?

MİT tırları davasından kesin hüküm giydiği gerekçesiyle, 4 Haziran 2020'de milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez verdiği hak ihlali kararına uyan 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının Meclis Genel Kurulu'nda okunmasıyla milletvekilliğine dönecek. Kararın bu hafta içinde Genel Kurul'da okunması planlanırken, milletvekilliği düşürülen bir siyasetçi ilk kez "seçilme hakkının ihlal edildiği" gerekçesiyle milletvekilliği hakkını yeniden kazanmış olacak. TBMM Başkanlığı, milletvekilliği sıfatını tekrar alacak olan Berberoğlu için TBMM'deki odasını da hazır tutuyor. AYM kararına uyarak, "infazın durdurulması, yeniden yargılamanın kabulü" yönünde karar veren 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu hakkındaki karara ilişkin fezlekeyi TBMM Başkanlığı'na iletmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderdi. CHP yöneticileri de Berberoğlu'nun milletvekilliğine dönüş sürecine ilişkin TBMM Başkanlığı ile görüşmeler yürüttü. Yansıyan bilgilere göre, Berberoğlu'nun "yeniden yargılanmasına" ilişkin dokunulmazlık fezlekesi, diğer milletvekillerinde de uygulanan prosedür gereği, TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na sevkedilecek. TBMM aksi karar almadıkça, Berberoğlu'nun yargılanması ancak dönem sonunda, yani milletvekilliğinin sona ermesi ile mümkün olacak.

Ancak MHP Lideri Devlet Bahçeli, mahkemenin Berberoğlu hakkındaki infazın durdurulması kararına karşı olduklarını belirterek, "Enis Berberoğlu ile ilgili dokunulmazlığın kaldırılmasıyla alakalı fezleke komisyon ve Genel Kurul'a geldiğinde de MHP daha önceki tutum ve davranışına uygun olarak dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanacaktır" açıklamasını yaptı. Berberoğlu'nun milletvekiliyken yeniden yargılanması için TBMM Anayasa Adelet Karma Komisyonu'nun gündemine alıp, dokunulmazlığının kaldırılması kararı vermesi, bu kararın TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilmesi gerekiyor. 'Yarın ya da Perşembe günü okunabilir' Mahkemenin, TBMM Başkanlığı'na iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderdiği fezlekede, AYM verdiği hak ihlali kararı doğrultusunda, Berberoğlu hakkında yeniden yargılama ve infazın durdurulması kararı verildiği anımsatıldı. Mahkeme kararının sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi: "Hakkında devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama suçundan yargılama yapılmakta iken milletvekili olması sebebiyle hakkındaki yargılamanın CMK 223/8 maddesi uyarınca durmasına karar verilen sanık Enis Berberoğlu hakkında yargılamaya devam olunmasının Anayasanın 83/2 maddesi uyarınca TBMM'nin adı geçen milletvekili hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararına bağlı olduğu anlaşılmakla, TBMM'nin takdirlerine tevdi olunmak üzere fezleke ve ekindeki dava dosyası ilişikte sunulmuştur."