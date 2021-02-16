Enis Berberoğlu Milletvekili Sıfatıyla TBMM'de

Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez hak ihlaline uğradığı yönünde karar almasıyla milletvekili sıfatı iade edilen CHP'li Enis Berberoğlu, yeniden TBMM'ye geldi. TBMM'ye gönderilmiş yeniden yargılanmasına ilişkin fezlekeyi yorumlayan İstanbul milletvekili Berberoğlu, "Sadece o dosyadan yeniden yargılamaya ilişkin dokunulmazlığımı kaldırmaları mümkün. Ancak 95 milletvekili hakkındaki 1303 fezleke var iken benim 1304'ncü fezlekeyi öne almak sadece hukukla izah edilemez. Bu işin siyasi ayağı var" dedi. Enis Berberoğlu, hakkında Yargıtay aşamasında onanmış hapis cezası hükmü gerekçesiyle 4 Haziran 2020'de milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından 8 ay sonra bugün TBMM'ye ilk kez geldi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Berberoğlu hakkında verdiği “yeniden yargılama ve infazın durdurulması” kararı 11 Şubat’ta Genel Kurul’un bilgisine sunulmuştu. Böylece Berberoğlu, TBMM'de milletvekilliği düşürüldükten sonra yeniden seçilme yöntemi dışında hakkında yargı kararı okunmasıyla milletvekilliğine geri dönüşü söz konusu olan ilk kişi oldu.

Enis Berberoğlu, önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamında ziyaret etti. Ardından CHP Parti Grubu toplantısına katıldı ve burada alkışlarla karşılandı. "Unutulmak istiyorum" tepkisi 4 Haziran'da vekilliğinin düşürülmesi sonrasında sessiz kalan Berberoğlu, Türkiye'nin salgın etkisi altında yaşadığı ekonomik sıkıntılar yerine gündemde olmak istemediğini belirterek, kendisiyle ilgili 8 aylık sürece "Unutulmak istiyorum" tepkisini gösterdi. Berberoğlu, Gara'da ölenler için başsağlığı mesajıyla basın açıklamasına başlayarak, "Bugün derin bir teessür içinde kendimden bahsetmek zorundayım. Yaklaşık 5 senedir süren bu hukuki mücadele, bitmese bile önemli bir aşamaya gelmiş durumda. Meclis'e geri dönmem mesele değil. Mesele Enis Berberoğlu'nun bu hukuk mücadelesinde belli noktaya gelmesi de değildir. Aslında herkesin bu topraklar üzerinde adalet için vermiş olduğu mücadelenin bir boyuta gelmesidir. Zaten bu iktidara karşı bu noktaya gelmem tek başıma mümkün olmazdı. Bu noktaya gelmemde başta Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu, partim, örgütüm, kamuoyu desteği, adalete inanan insanlar başroldedir. Anayasa Mahkemesi kararları Berberoğlu 1, Berberoğlu 2, Berberoğlu 3 olarak geçiyor. Dava dosyası adıdır. Burada kazanan yoktur. Kaybeden de yoktur şahıs olarak söylüyorum. Burada kazanan adalet duygusu olmuştur" diye konuştu.

TBMM'de gelecek süreç için "siyasi tercih" vurgusu CHP'li Berberoğlu, hakkında yeniden fezleke hazırlanması nedeniyle TBMM'de bundan sonra yaşanacaklarla ilgili "Bu sefer süreç doğru şekilde işleyecek" görüşünde. Ancak TBMM'de Anayasa Komisyonu ile Adalet Komisyonu'nun ortak oluşturduğu Karma Komisyon'da yine de teamüllere aykırı olarak kendisiyle ilgili farklı işlem yapılabileceğini de kaydetti. Berberoğlu, Komisyon gündeminde 95 milletvekili hakkında yargılanabilmeleri için yerel mahkemelerce gönderilmiş dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde 1303 fezleke bulunduğunu anımsattı. Berberoğlu, Benim bu davada yeniden yargılanmam için bu dosyada dokunulmazlığım kalkıyor. Bu kanuni kısmı. Siyasi kısma dönersek şu anda bildiğim kadarıyla 95 milletvekilinin 1303 tane Meclis'te fezlekesi var. Neden benimki diye sormayacağım. Çünkü nedeni belli soruları sormuyorum. Kim istemiş diye de sormayacağım. Meclis'ten çıkacak oylama konusunda da yorum yapmayacağım. O konuda da sürpriz olacağını zannetmiyorum. Benim fezlekem 1304. 1304'üncü sıradaki fezlekeyi 1. sıraya almak, sadece hukuk ile izah edilmesi mümkün olmayan bir şey. Hukuken bir itirazım yok. Ama bu işin bir siyasi ayağı var" dedi.

Eğer Berberoğlu hakkında fezleke, Komisyon gündeminde ilk sıraya alınarak oynanır, kabul edilirse ardından TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilirse yerel mahkemece yenilen yargılanacak. Bu yargılama sürecinde Yargıtay aşaması dahil yeniden hakkında ceza hükmü kesinleşirse o zaman yeniden hüküm fezlekesi TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülebilecek. "Ne yapacaklar Meclis'in önünde asacaklar mı? Berberoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hem Anayasa Mahkemesi kararına itiraz etmesi hem de Berberoğlu'nun hemen yeniden yargılanması için fezlekenin oylanmasını talep etmesini de değerlendirdi. Gazeteci kökenli Berberoğlu, "Hiçbir itirazım yok. Biraz hukuk bilen, bizim Anayasa Mahkemesine gittiğimizde zaten talep ettiğimizin yeniden yargılama olduğunu anlar. Adli yargılama olacak mı onu tartışalım. Benim fezlekemi Meclis'e gönderen mahkeme heyeti, hukuken ve usul açısından fevkalade zayıf. Bu topraklarda daha Roma hukuku uygulandığı zaman, mecelle uygulandığı zaman, mecelleden Cumhuriyet kanunlarına geçtiğimiz zaman, çok basit herkesin anlayacağı bir kural var. Eğer bir sanık, mahkum kendi hakkındaki hükme itiraz ederse ve bu konuda da bir yeniden yargılama kararı alabilirse o zaman o yargılama sonucunda verilecek cezanın itiraz edilen cezadan fazla olmaması, ceza muhakemeleri kanunun 2 tane amir maddesinde var. Benim yeniden yargılama sonucunda alabileceğim maksimum ceza 5 yıl 10 aydır. 14. Ağır Ceza Mahkemesi fezlekesinde müebbet isteniyor. 22 yıl daha isteniyor, 5 yıl 10 isteniyor. Şimdi bu mahkeme 4 gün süreyle benim kararımı geciktirdi. Bu arada fezleke düzenledi. Milletvekili olmayan bir kişiye fezleke düzenlendi. 4 ay sonra durduk yerde benim Anayasa Mahkemesinin 2. ihlal kararını uygulayarak hiçbir gerekçe göstermeden 4 ayımı çalmış bir vaziyette benim hakkımda fezleke düzenliyor. Bundan da zerre kadar korkmuyorum. Ben bu mahkemeleri, hapishaneyi, milletvekilliğimin düştüğünü de gördüm. Ne yapacaklar, şu Meclis'in önüne sehpa kurup asacaklar mı beni, ne yapabilirler? Ben unutulmak istiyorum artık. Bu ülkeye yapabileceğim, bu yaşta bu kadar" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: Partimiz dokusunda Kuvayi Milliye ruhu var CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti grubunda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Hoş geldi" dediği Berberoğlu'nu milletvekilleriyle birlikte alkışladı. Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun yaşadığı süreç için "Sanıyorlar ki biz geri adım atarız, sanıyorlar ki baskı kurdukları zaman bunların sesi çıkmaz sanıyorlar ki bunları tek tek yakalayıp hapse attığımız zaman bunlar dağılırlar. Oysa bilmeleri gereken bir şey var: Bu partinin dokularında Kuvayi Milliye ruhu var. Bilmeleri gereken nokta budur" ifadesini kullandı. "Anayasa Mahkemesi'nin adil yargılama uyarısı unutulmamalı" CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Berberoğlu ile ilgili aldığı hak ihlali kararlarında adil yargılama uyarısı yaptığını anımsattı. Bu aşamada artık ilk derece mahkemesince adil yargılanma hakkına riayet edilmesini beklediklerini kaydeden Erkek, eğer öncesinde TBMM'de Berberoğlu'nun fezlekesi öne alınırsa bunun da hakkaniyetli olmayacağını söyledi.