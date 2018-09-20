Enis Berberoğlu tahliye edildi

"Bir CHP milletvekili olarak hapse düştüm. Rozetimi cebime koydum. Bıraktıkları gün, tekrar taktım ve yoluma devam ediyorum. Benim açımdan talihsiz bir durumdu. Türkiye açısından da çok parlak bir manzara olduğunu düşünmüyorum. Bir gazete haberi yüzünden 16 ay hapis yattım. 16 ay boyunca bir tek mahkum ile karşılaşmadan. Tecrit hayatı yaşadım. Maltepe Cezaevi'ne de huzurunuzda teşekkür ederim. Gerçekten devlet ciddiyeti ve mesafesinde davrandılar bana. bundan sonra siyaseten hayat bizi nereye götürürse başımın üstünde yeri var. Kızım geldi yanıma. Aynı zamanda kızım Dilara avukatımdı. Dolayısıyla hapishanede bu sıfatla beni çok ziyaret etti. Özlemek mi? Tabii özlüyor insan onun beni ziyaret etmesi gibi bir şansım vardı açıkçası."

Berberoğlu, yanına gelen eşi ve kızıyla birlikte yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililerle cezaevinin yakınında bulunan bir çay bahçesine giden Berberoğlu, burada oturarak beraberindekilerle çay içti.

Oya Berberoğlu ise eşine temiz kıyafetler hazırlarken haberi aldığını ifade ederek, "Yarın için temiz kıyafetlerini hazırlıyordum. Kızım aradı kararı bana bildirdi. Bu haberi alınca alelacele hazırlanıp yola çıktım. Çok mutluyum, mutluluktan ağladım. Tam adalet sonunda muhakkak oluşacak buna inanıyorum. Ben evden çıkmadan önce Meclis Başkanımız Sayın Binali Yıldırım bey aradı ona çok teşekkür ediyorum. 'Geçmiş olsun' dedi. 'Allah kavuşturdu sizi' dedi. Her şey güzel olacak inşallah." diye konuştu.

Partililer burada bir süre oturduktan sonra Enis Berberoğlu, eşi ve kızıyla Florya'daki evine gitti.

