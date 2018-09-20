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ENİS BERBEROĞLU TAHLİYE SONRASI AİLESİYLE BİRARAYA GELDİ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 23:04 | Son Güncelleme

- Eşine sarılarak hasret giderdi Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, tahliye sonrası ailesiyle bir araya geldi.

- Eşine sarılarak hasret giderdi

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, tahliye sonrası ailesiyle bir araya geldi. Berberoğlu eşi Oya Berberoğlu'na sarılarak hasret giderdi. Berberoğlu daha sonra bir çay bahçesinde partililerle bir araya geldi.

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