ENİS BERBEROĞLU TAHLİYE SONRASI AİLESİYLE BİRARAYA GELDİ (1)

- Eşine sarılarak hasret giderdi

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, tahliye sonrası ailesiyle bir araya geldi. Berberoğlu eşi Oya Berberoğlu'na sarılarak hasret giderdi. Berberoğlu daha sonra bir çay bahçesinde partililerle bir araya geldi.

