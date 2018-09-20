ENİS BERBEROĞLU TAHLİYE SONRASI AİLESİYLE BİRARAYA GELDİ (1)

- Eşine sarılarak hasret giderdi
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, tahliye sonrası ailesiyle bir araya geldi. Berberoğlu eşi Oya Berberoğlu'na sarılarak hasret giderdi. Berberoğlu daha sonra bir çay bahçesinde partililerle bir araya geldi.
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