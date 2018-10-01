Enis Berberoğlu yemin etti

Gökhan CEYLAN- Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek göreve başladı.
TBMM 27'nci Dönem 2'nci Yasama Yılı'nın bugün düzenlenen törenle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabından sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu birlikte salona gelen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, iç tüzükte yer alan 'Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri katıldıkları ilk birleşimin başında ant içerler' hükmü gereğince yemin etti.
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