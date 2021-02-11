HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Enis Berberoğlu yeniden milletvekili

Enis Berberoğlu yeniden milletvekili

11.02.2021 14:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Enis Berberoğlu yeniden milletvekili

Hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı gerekçe gösterilerek 4 Haziran 2020'de milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu, yeniden İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e döndü. Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararı doğrultusunda karar veren 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, "yeniden yargılamanın kabulü, infazın durdurulması, hükümlülüğün sona erdirilmesi" yönündeki kararı, TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Ayşe Sayın'ın haberi.

Hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı gerekçe gösterilerek 4 Haziran 2020'de milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu, yeniden İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e döndü.

Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararı doğrultusunda karar veren 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, "yeniden yargılamanın kabulü, infazın durdurulması, hükümlülüğün sona erdirilmesi" yönündeki kararı, TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

Berberoğlu, TBMM üyeliği düşürülüp de, mahkeme kararıyla yeniden milletvekilliği sıfatını kazanan ilk siyasetçi olduğu için, bu konuda da "içtihat" oluşturmuş oldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sabah saatlerinde Meclis'te yaptığı açıklamada yeni bir durumla karşı karşıya olunduğunu ve bu durumla ilgili bir değerlendirme yapılacağını belirterek, Berberoğlu ile ilgili net bir bir tutum açıkladı.

Mahkeme kararının bilgi olarak bu sabah Meclis'e geldiğini belirten Şentop, yeniden yargılama kararı verildiği için Berberoğlu hakkındaki dokunulmazlık fezlekesinin henüz Meclis'e gelmediğini, geldiği taktirde de TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na göndereceğini bildirdi.

Bu açıklamanın ardından, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle biraraya geldi. Yapılan toplantıda, AYM'nin verdiği karar doğrultusunda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararın, "Meclis Başkanlığı tezkeresi" olarak TBMM Genel Kurulu'nun bilgisine sunulması kararlaştırıldı.

Kararın Genel Kurul'da okunmasıyla, Berberoğlu, yeniden İstanbul Milletvekili sıfatını kazandı. Dönem başında yemin ederek göreve başladığı için Berberoğlu'nun yeniden milletvekili yemini etmesine gerek olmadığına da karar verildi.

Genel Kurul açıldığında da Enis Berberoğlu hakkındaki karar okundu. Berberoğlu, milletvekilliğine yeniden dönmüş oldu. Berberoğlu, fezlekeye itiraz etti

Öte yandan Enis Berberoğlu, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Meclis'e gönderilmek üzere hazırladığı dokunulmazlık fezlekesine itiraz etti.

Mahkeme'nin hazırladığı fezlekeye, beraat ettiği suçların da konulması nedeniyle itiraz ettiği öğrenildi.

İtiraz dilekçesinde davaya bakan yargıçların Berberoğlu'na husumet içinde olduğu ve dosyadan el çektirilmesi istenirken, tek suçtan ceza verilmesine karşın, dokunulmazlık fezlekesinde 3 ayrı suç isnadı yapıldığı ve bunun 60 yıla kadar ceza istemi anlamına geldiğine işaret edildi.

Dilekçede, "usul ve yasaya uygun bir fezlekenin yeniden düzenlerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmesi" talep edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mehmet Ali Erbil yeni yaşını eski eşleriyle kutladı Mehmet Ali Erbil yeni yaşını eski eşleriyle kutladı
Yaptığı akıllara durgunluk vermişti! Böyle pişkinlik görülmediYaptığı akıllara durgunluk vermişti! Böyle pişkinlik görülmedi
Besmelenin sırrı ve anlamıBesmelenin sırrı ve anlamı

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olayı yolcular fark etti: Metrobüsten inen kadını...

İğrenç olayı yolcular fark etti: Metrobüsten inen kadını...

Yediği balık sonu oldu: Kaptan öldü, 4 denizci hastanelik oldu

Yediği balık sonu oldu: Kaptan öldü, 4 denizci hastanelik oldu

Sevgilisi için seksi kıyafetlerini giyip...

Sevgilisi için seksi kıyafetlerini giyip...

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

870 bin liraya sıfır araç aldı, gerçeği 2 ay sonra fark etti

870 bin liraya sıfır araç aldı, gerçeği 2 ay sonra fark etti

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

Enis Berberoğlu milletvekilliğini yeniden kazandı

Enis Berberoğlu yeniden milletvekili

Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e gitmişti: Verdiği cevap 'pes' dedirtti

Yaptığı akıllara durgunluk vermişti! Böyle pişkinlik görülmedi

Trabzon için endişelendiren 'vaka' açıklaması

Bir il için endişelendiren açıklama

27. Dönem POMEM sınav yerleri ne zaman açıklanacak? POMEM sınavı ne zaman, ön sağlık koşulları nedir?

POMEM sınav yerleri açıklandı mı?

Antalya'da herkese test mi yapılacak? Tartışma yaratan kararla ilgili açıklama

Antalya'da herkese test mi yapılacak? Açıklama geldi

Bakan Akar'dan Pençe Kartal-2 operasyonuyla ilgili flaş sözler: Sığınaklarını başlarına yıktık

Bakan Akar'dan flaş sözler: Sığınaklarını başlarına yıktık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.