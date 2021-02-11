Enis Berberoğlu yeniden milletvekili

Hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı gerekçe gösterilerek 4 Haziran 2020'de milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu, yeniden İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e döndü.

Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararı doğrultusunda karar veren 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, "yeniden yargılamanın kabulü, infazın durdurulması, hükümlülüğün sona erdirilmesi" yönündeki kararı, TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

Berberoğlu, TBMM üyeliği düşürülüp de, mahkeme kararıyla yeniden milletvekilliği sıfatını kazanan ilk siyasetçi olduğu için, bu konuda da "içtihat" oluşturmuş oldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sabah saatlerinde Meclis'te yaptığı açıklamada yeni bir durumla karşı karşıya olunduğunu ve bu durumla ilgili bir değerlendirme yapılacağını belirterek, Berberoğlu ile ilgili net bir bir tutum açıkladı.

Mahkeme kararının bilgi olarak bu sabah Meclis'e geldiğini belirten Şentop, yeniden yargılama kararı verildiği için Berberoğlu hakkındaki dokunulmazlık fezlekesinin henüz Meclis'e gelmediğini, geldiği taktirde de TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na göndereceğini bildirdi.