Enis Berberoğlu’na Tahliye Kararı

Yargıtay, MİT Tırları davasında aldığı ceza nedeniyle cezaevinde olan CHP milletvekili Enis Berberoğlu’yla ilgili önemli bir karara imza attı.

Yargıtay, Berberoğlu'nun cezasının infazının milletvekilliği sona erinceye kadar durdurulmasına ve serbest bırakılmasına karar verdi.

Bu arada Yargıtay, Berberoğlu'na, MİT Tırları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını da onayladı.

