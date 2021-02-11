HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Enis Berberoğlu’nun avukatlarından fezlekeye itiraz

Enis Berberoğlu’nun avukatlarından fezlekeye itiraz

11.02.2021 11:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP’li Enis Berberoğlu’nun avukatları, İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesince Adalet Bakanlığı’na gönderilmek üzere hazırlanan fezlekeye itiraz dilekçesi sundu.Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında daha önce verilen ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruda yeniden hak ihlali kararı vermişti.

CHP’li Enis Berberoğlu’nun avukatları, İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesince Adalet Bakanlığı’na gönderilmek üzere hazırlanan fezlekeye itiraz dilekçesi sundu.
Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında daha önce verilen ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruda yeniden hak ihlali kararı vermişti. Kararı değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, hak ihlali kararına uymuş ve hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar vermişti. Mahkeme, milletvekili olması nedeniyle yasama dokunulmazlığı kaldırılana kadar yargılamanın durmasına karar vermişti.
Kararın ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderilmişti. Berberoğlu’nun avukatları Yiğit Acar ve Murat Ergün fezlekeye itiraz dilekçesi sundu.
İtiraz dilekçesinde, fezlekede Enis Berberoğlu’nun ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama’ suçundan yargılamaya devam edilmesi gerektiğinin yazıldığı fakat Berberoğlu’nun ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgilerini açıklama’ suçundan 5 yıl 10 ay hapse mahkum edildiği ve cezanın Yargıtay tarafından onandığı kaydedildi.
Dilekçede, lehe verilen kararın aleyhe döndürülemeceği ve Berberoğlu’nun sadece ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçundan yargılanabileceği belirtildi.
İtiraz dilekçesinde, fezlekenin yeniden düzenlenerek Adalet Bakanlığı’na gönderilmesi talep edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
50 yıl sonra ortaya çıktı! Deniz Gezmiş'in bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz 50 yıl sonra ortaya çıktı! Deniz Gezmiş'in bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildiMSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
21 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 21?21 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 21?

En Çok Okunan Haberler

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

Eşiyle arkadaşını birlikte sandı, sonrası korkunç

Eşiyle arkadaşını birlikte sandı, sonrası korkunç

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Trump'ı zora sokacak video

Trump'ı zora sokacak video

Gram altında orta vadede hedef 485 TL!

Gram altında orta vadede hedef 485 TL!

İndirim yapmayan kadın dönerciyi bıçakladı!

İndirim yapmayan kadın dönerciyi bıçakladı!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

3 ilde uyuşturucu operasyonu! 'Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı' her yerde aranıyor

3 ilde operasyon! Komandolar da katıldı

Dışişleri'nden ABD'ye çok sert Osman Kavala tepkisi!

Dışişleri'nden ABD'ye çok sert Osman Kavala tepkisi!

İzmir'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Üç aylar ne zaman başlıyor 2021? 3 aylar ne zaman giriyor? İşte üç ayların başlangıcı

Üç aylar ne zaman başlıyor? Sayılı günler kaldı

Koronavirüs aşısında ikinci doz uygulaması bugün başladı

Bakan Koca duyurmuştu! Bugün başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.