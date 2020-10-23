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Enis Berberoğlu’nun itirazı reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 18:48 | Son Güncelleme

Enis Berberoğlu’nun yeninden yargılanmasına yer olmadığına yönelik verilen karara yapılan itirazı değerlendiren İstanbul 15.

Enis Berberoğlu’nun yeninden yargılanmasına yer olmadığına yönelik verilen karara yapılan itirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi ‘itiraza ilişkin karar verilmesine yer olmadığına’ karar verdi.
MİT tırlarının durdurulması görüntülerini Can Dündar’a verdiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş ve Berberoğlu hakkında yeniden yargılama kararı verilmişti. Kararı değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığına karar vermiş, Enis Berberoğlu ise avukatları aracılığıyla bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi sunmuştu.
İtirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, itiraza ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme kararında, “Yeniden yargılama ile ilgili ve müteakip işlemlere ilişkin kararı vermekle görevli mahkemenin ihlal kararının kaynağı olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi olduğu değerlendirilerek, Anayasa Mahkemesi’nin ihlalin giderilmesine ilişkin görevin İstanbul Bölge Mahkemesi 2. Ceza Dairesi olduğu kanaatine varılarak ve mahkememizin değişik iş talebi olarak geldiği ve görevsizliğe ilişkin mahkememizce göz önünde bulundurularak vaki itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına ve görevli mahkemeden talepte bulunabilmesi konusunda muhtariyete dair karar vermek gerekmiştir" denildi.
Heyet, dosyanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iadesine karar verdi.

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