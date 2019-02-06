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Enis Berberoğlu'nun "örgüte yardım" davası: yargılamanın durdurulması talebine ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 12:57 | Son Güncelleme

Özden ATİK  / İstanbul, DHA - MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve eski Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan yargılandıkları davaya devam edildi.

Enis Berberoğlu'nun "örgüte yardım" davası: yargılamanın durdurulması talebine ret

Özden ATİK / İstanbul, DHA - MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve eski Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan yargılandıkları davaya devam edildi. Duruşmada, Enis Berberoğlu'nun avukatlarının yasama dokunulmazlığı gerekçesiyle yargılamanın durdurulması talebi reddedildi. Can Dündar'ın dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme, Enis Berberoğlu ile Erdem Gül'ün son savunmalarının alınması için duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde basına kapalı olarak görülen 9'uncu celseye, tutuksuz sanıklardan Erdem Gül ve avukatları katıldı. Sanık Enis Berberoğlu ise duruşmaya katılmadı. Halen yurtdışında bulunan sanık Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ise duruşmaya izleyici olarak katıldı.

BERBEROĞLU'NUN AVUKATLARI YARGILAMANIN DURDURULMASI TALEBİNDE BULUNDU
Müvekkillerinin Ankara'daki yasama çalışmaları sırasında rahatsızlanmış olması nedeniyle duruşmaya gelemediğini belirten Enis Berberoğlu'nun avukatları, müvekkillerinin 27. dönem milletvekili olarak göreve başlaması nedeniyle yasama dokunulmazlığı gerekçesiyle yargılamanın durdurulması talebinde bulundular.

MAHKEME BERBEROĞLU'NUN TALEBİNİ REDDETTİ
Berberoğlu'nun avukatları tarafından 26. dönem yasama döneminde kabul edilen Anayasa'nın geçici 20. maddesi ile kaldırılan dokunulmazlığın, 24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimlerde yeniden kazanıldığı ileri sürülerek yargılamanın durmasına karar verilmesi şeklindeki talebi değerlendiren mahkeme heyeti ise, bu talebi reddetti. Mahkeme heyeti, Enis Berberoğlu'nun avukatlarının tanık dinletme taleplerini de reddederek son savunmasını hazırlaması için süre verilmesine hükmetti. Diğer sanık Erdem Gül'e de son savunmasını yapması için süre veren heyet, Can Dündar hakkındaki "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan dosyasının ayrılarak yeni bir esasa kaydedilmesine de karar verildi. Duruşma 15 Mayıs'a bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

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