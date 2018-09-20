Enis Berberoğlu'nun tahliyesi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına karar verdiği CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nu telefonla aradı.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Meclis Başkanı Yıldırım, Oya Berberoğlu ile telefonda yaptığı görüşmede, tahliye kararından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yıldırım, Oya Berberoğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.

