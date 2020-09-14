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Enis Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu kimdir? Seren Fosforoğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Seren Fosforoğlu’nun biyografisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 11:21 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Enis Fosforoğlu’nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Seren Fosforoğlu gerçekleşen sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi. Yaklaşık 1 buçuk yıldır beraber olduğu iş insanı Kaan Önal’le evlenen güzel oyuncuyu sanat dünyasının ünlü isimleri yalnız bırakmadı.

Enis Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu kimdir? Seren Fosforoğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Seren Fosforoğlu’nun biyografisi!

Evlilik haberinin magazin gündeminde yer almasının sonrasında vatandaşlar ‘Seren Fosforoğlu kimdir?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Sanatçı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Seren Fosforoğlu dedesi ve babasının izini takip ederek oyunculuğa adım attı. Pek çok dizi ve filmde rol alan Seren Fosforoğlu çok sayıda insan tarafından araştırılıyor. Düğün haberleriyle gündeme oturan Seren Fosforoğlu’nun hayatıyla ilgili çok sayıda konu merak ediliyor. Seren Fosforoğlu kaç yaşında? Seren Fosforoğlu nereli? İşte tüm detaylar...

SEREN FOSFOROĞLU KİMDİR?

8 Ocak 1976 tarihinde Ankara’da doğan Seren Fosforoğlu yaş olarak 44 yaşında. Seren Fosforoğlu aslen Ankaralı’dır. Seren Fosforoğlu’nun babası ünlü oyuncu ve yönetmen Enis Fosforoğlu, dedesi ise Renan Fosforoğlu’dur. Seren Fosforoğlu burcu ise Oğlak’tır. Seren Fosforoğlu boy kilo olarak ise 1.65 metre ve 58 kilodur.

seren fosforoğlu

Kadıköy Kız Lisesi’nden mezun olan Seren Fosforoğlu İstanbul Üniversite Turizm Bölümü’nde eğitim almaya başladı. Üniversite eğitimi sırasında oyunculuğa göz kırpan Fosforoğlu, “Biraz Bakar Mısınız Bayan?” adlı tiyatro oyunuyla sahneye çıktı. Tiyatronun ardından dizi setlerine yönelen Seren Fosforoğlu ‘Mutluyuz Ailesi’ rol aldı. Halit Kıvanç’la birlikte Beyaz Güvercin Şarkı Yarışmasını sunan Seren Fosforoğlu rol aldığı tiyatro oyunları arasında; Nafile Dünya, Biraz Bakar Mısınız Bayan, Beyefendiyi Görmek İstiyorum, Deli, Kadın Oyunu, İsmail Nasıl Büyüdü, Nikah Kağıdı, Pantalon, Ağustos Böceği ve Dilsiz Kadınla Evlenin Güldürüsü yer aldı. Seren Fosforoğlu dizileri arasında ise; Karşı Karşıyayız, Kınalı Kar, Köpek, Fırtına, Oğlum İçin ve Hayat Güzeldir sayılır.

Enis Fosforoğlu'nun kızı Seren Fosforoğlu evlendiEnis Fosforoğlu'nun kızı Seren Fosforoğlu evlendi
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