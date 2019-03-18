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Enişte cinayetine 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 21:09 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, eniştesi Ergin Bacak’ı (28) pompalı tüfekle vurarak öldüren Salih K.

Enişte cinayetine 3 tutuklama

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, eniştesi Ergin Bacak’ı (28) pompalı tüfekle vurarak öldüren Salih K. (28) ile olay sırasında yanında bulunan babası ve kardeşiyle birlikte tutuklandı.
Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Şeyh Mahallesi Yangın Kulesi mevkiinde meydana geldi. Aralarında ailevi sorunlar nedeniyle husumet bulunduğu ileri sürülen Salih K. ile eniştesi Ergin Bacak, otomobilde tartışma yaşadı. Salih K.'nın babası Murat K. (54) ve kardeşi Mehmet K.'nın (26) da otomobilde bulunduğu sırada çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Salih K., pompalı tüfekle Bacak'a ateş açtı. Ergin Bacak, göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, Salih K., babası ve kardeşiyle birlikte olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ergin Bacak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayın ardından kaçan 3 kişiyi, saklandıkları evde suç aleti pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. Ergin Bacak'ın cenazesi ise bugün Tosya’ya bağlı Akbük köyünde güvenlik önlemleri altında toprağa verildi.

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