Eniştenin, baldızını öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı dava

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 13 yıl önce 16 yaşındaki baldızı Filiz K'yi öldürdüğü iddia edilen eniştesinin yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Umut Ç, öldürüldüğü öne sürülen kızın annesi Durna K. ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanık Umut Ç, savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim bu olaylardan hiç haberim yok. Suçu zorla kabul ettirmeye çalışıyorlar. Uzun süredir tutukluyum, beraatımı istiyorum." dedi.

Başka bir suçtan tutuklu bulunan tanık G.K. da olaydan haberinin olamadığını savunarak, "Sanıkla 2006 yılında beraber çalıştık. Benden ara sıra araba istiyordu. Çalıştığım dönemlerde iş arkadaşlarıma arabamı verirdim." ifadesini kullandı.

Durna K. ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Ağlamaktan gözlerim patladı. Beni bu hale getiren sanıktır. Sonuna kadar şikayetçiyim." diye konuştu.

Müşteki avukatı da öldürüldüğü ileri sürülen Filiz K'nin halen cesedinin bulunamadığını hatırlatarak, sanığın aileye yapacağı en büyük iyiliğin cesedin yerini söylemek olduğunu kaydetti.