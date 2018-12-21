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Eniştesi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 22:20 | Son Güncelleme

Eniştesi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da eniştesi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Dallıca köyü Konak mezrasında, M.E. (42) aralarında husumet bulunan kayınbiraderi Mehmet İbrahim Koçoğlu'nu (42) av tüfeğiyle vurarak, olay yerinden kaçtı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koçoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

M.E'nin olayda kullandığı tüfek, köyün dışında terk ettiği araç içerisinde bulundu.

Ekipler, zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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cinayet Elazığ

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