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Eniştesini 9 kurşunla öldürdü, 'Kazara oldu' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 09:23 | Son Güncelleme

BURSA’nın Karacabey ilçesinde eniştesi Bülent Söken’i (40), tabanca ile öldürdüğü iddia edilen İlhan Uslu (36) hakim önüne çıktı.

Eniştesini 9 kurşunla öldürdü, 'Kazara oldu' dedi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesinde eniştesi Bülent Söken’i (40), tabanca ile öldürdüğü iddia edilen İlhan Uslu (36) hakim önüne çıktı. Sanık Uslu, geçimsizlik nedeniyle ikinci kez evi terk edip baba evine dönen ablası Yeliz Söken'i almaya gelen eniştesi Bülent Söken’le tartıştıklarını belirterek, vücudunda 9 kurşun yarası tespit edilen eniştesini kazara öldürdüğünü söyledi.
Olay, geçen yıl Haziran ayında Bursa’nın Karacabey ilçesinin Karacaahmet Mahallesi’nde meydana geldi. 2 çocuk babası Bülent Söken, bir süre önce geçimsizlik nedeniyle evini terk edip baba evine dönen 20 yıllık eşi Yeliz Söken’i geri dönmesi için kayınbiraderi İlhan Uslu’dan yardım istedi. Traktör tamircisi İlhan Uslu’nun araya girmesiyle eve dönen Yeliz Söken, bir süre sonra geçimsizlik nedeniyle yine baba evine geldi. Bülent Söken de annesi Gülşen Söken’i alarak kayınbiraderi İlhan Uslu'nun evine gitti ve eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre İlhan Uslu, tabancayla Bülent Söken'e ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine 9 kurşun isabet eden Söken olay yerinde öldü. Olaydan sonra polise teslim olan İlhan Uslu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bursa 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açılan İlhan Uslu’nun yargılanmasına başlandı. Eniştesiyle ablası Yeliz Söken arasında ailevi sorunlar olduğunu ve ablasını darp ettiğini iddia eden İlhan Uslu, "Eniştem Bülent’e evlilikleri konusunda yardımcı oldum. En sonunda ablamı darp edip, boğazına bıçak dayadığını öğrendim. Babamın evine gelen ablam, bir yakınının yanında kalmaya başladı. Olay gecesi sabaha karşı evime annesiyle birlikte geldi. Küfürler ederek, beni ölümle tehdit etti. Silah çıkarınca aramızda arbede çıktı. O sırada silah ateş aldı. Kazara öldürdüm" dedi.
'HAKİM BEY, BEN HASTAYIM'
Bu arada tanık olarak dinlenen sanığın eşi Dilek Uslu, "Bülent, annesiyle sabaha karşı evimize geldi. Küfürler etmeye başladı. Sakinleşmesini söyledim. Çocuğum ağladığı için odaya girdiğimde silah sesi geldi. Eşimin silahı yoktur" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı emniyete verdiği 'Kocam silahını alıp Bülent’e doğrultarak ateş etti' ifadesini hatırlatınca Dilek Uslu, "Epilespi hastasıyım. Olayın heyecanıyla ne dediğimi bilmiyorum. Şimdiki ifadem doğrudur" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

Eniştesini 9 kurşunla öldürdü, 'Kazara oldu' dedi

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