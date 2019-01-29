Eniştesini ablasına hakaret ettiği için öldürmüş

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta tartıştığı eniştesi İdris Ağca'yı bıçaklayarak öldüren Fatih A. adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde Şeyhadil Mahallesi'nde meydana gelen olayda Fatih A., boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşayan ablası Zehra Ağca'nın eşi İdris Ağca ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatih A., Ağca'yı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan İdris Ağca, kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Fatih A. ise polis tarafından yakalandı. Eniştesini bıçaklarken sağ elinden yaralandığı belirlenen zanlı, hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Fatih A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunda suçunu itiraf ederek, eniştesini ablasına hakaret ettiği için öldürdüğünü söyledi. Fatih A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Kayınbiraderi tarafından öldürülen İdris Ağca ise Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

