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Eniştesini boğazından ve göğsünden bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 22:04 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Suriye uyruklu A.A., sokak ortasında tartıştığı eniştesi Hasan Muhammed A.'yı boğazından ve göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Suriye uyruklu A.A., sokak ortasında tartıştığı eniştesi Hasan Muhammed A.'yı boğazından ve göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince kaçan A.A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 20.00 sıralarında, Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu A.A. ile eniştesi Hasan Muhammed A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.A. yanındaki bıçakla eniştesini boğazından ve göğsünden yaraladı. Hasan Muhammed A., kanlar içinde yere yığılırken, A.A. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Hasan Muhammed A., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hasan Muhammed A., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, polis ekipleri A.A.'yı yakalamak için başlattıkları çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

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