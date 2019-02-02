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Eniştesini okul bahçesinde öldüren kadın hizmetlinin sorgusu sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 12:27 | Son Güncelleme

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, hizmetli olarak çalıştığı okulun bahçesinde eniştesi Erdal Demirsoy'u (55) pompalı tüfekle öldüren 2 çocuk annesi Şengül G.'nin (47) emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Eniştesini okul bahçesinde öldüren kadın hizmetlinin sorgusu sürüyor

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, hizmetli olarak çalıştığı okulun bahçesinde eniştesi Erdal Demirsoy'u (55) pompalı tüfekle öldüren 2 çocuk annesi Şengül G.'nin (47) emniyetteki sorgusu devam ediyor. Şengül G.'nin, eniştesinin bir süredir kendisini taciz ettiğini ve bu durumun artık dayanılmaz hale geldiğini söylediği öğrenildi. Demirsoy'un otopsi işlemleri ise tamamlandı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Lisede 7 yıldır hizmetli olarak çalışan, 2 çocuk annesi Şengül G., okulun bahçesinde ablasının eşi Erdal Demirsoy'u pompalı tüfekle vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Demirsoy, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyanlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdal Demirsoy, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma başlatan polis, okulun bahçesinden yürüyerek dışarı çıkan Şengül G.'yi, olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen ve emniyete götürülen Şengül G.'nin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şengül G. polise verdiği ifadede, eniştesinin bir süredir kendisini taciz ettiğini, bu durumun artık dayanılmaz hale geldiğini söyledi. Şengül G., Demirsoy'un okula da gelebileceğini düşünerek tüfeği yanında getirdiğini, gelip aynı davranışları sürdürmeye kalkışınca onu vurduğunu anlattı.
OTOPSİ YAPILDI
Erdal Demirsoy'un cenazesi ise savcının incelemelerinin ardından dün İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi işlemlerinin tamamlandığı, Demirsoy'un cenazesinin yakınlarınca teslim alınıp toprağa verileceği belirtildi.
Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Eniştesini okul bahçesinde öldüren kadın hizmetlinin sorgusu sürüyorEniştesini okul bahçesinde öldüren kadın hizmetlinin sorgusu sürüyorEniştesini okul bahçesinde öldüren kadın hizmetlinin sorgusu sürüyorEniştesini okul bahçesinde öldüren kadın hizmetlinin sorgusu sürüyor

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