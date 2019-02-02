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Eniştesini okul bahçesinde öldüren kadın hizmetlinin sorgusu sürüyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 18:37 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI İzmir'in Gaziemir ilçesinde, hizmetli olarak çalıştığı okulun bahçesinde, bir süredir kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü eniştesi Erdal Demirsoy'u pompalı tüfekle öldüren 2 çocuk annesi Şengül G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Eniştesini okul bahçesinde öldüren kadın hizmetlinin sorgusu sürüyor (2)

TUTUKLANDI
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, hizmetli olarak çalıştığı okulun bahçesinde, bir süredir kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü eniştesi Erdal Demirsoy'u pompalı tüfekle öldüren 2 çocuk annesi Şengül G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Şengül G., mahkemece tutuklandı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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