Eniştesini okul bahçesinde öldüren kadın hizmetlinin sorgusu sürüyor (2)

TUTUKLANDI

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, hizmetli olarak çalıştığı okulun bahçesinde, bir süredir kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü eniştesi Erdal Demirsoy'u pompalı tüfekle öldüren 2 çocuk annesi Şengül G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Şengül G., mahkemece tutuklandı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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