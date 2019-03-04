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ENİŞTESİNİ ÖLDÜRDÜ (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 11:38 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA Pendik'te bir kişi kavga ettiği eniştesini öldürdü.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA

Pendik'te bir kişi kavga ettiği eniştesini öldürdü.

Pendik Ahmetyesevi Mahallesi'ndeki olay sabah saatlerinde meydana geldi. Şeref Çalışkan sorun yaşadığı eşinin kardeşlerinin evine gitti. Şeref Çalışkan ile eşinin kardeşleri İsa ve Musa Çalışkan arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Şeref Çalışkan'ın açtığı ateş sonucu iki kardeş bacaklarından yaralandı. İsa Çalışkan'ın silahından çıkan kurşunlar ise Şeref Çalışkan'ın ölümüne neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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