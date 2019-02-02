Eniştesini öldüren kadın tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldüren lisede görevli hizmetli kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesi'nde dün meydana gelen olayda ablasının kocası Erdal Demirsoy'u (55) av tüfeğiyle vurarak öldüren Ş.G.'nin İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı kadın, "kasten adam öldürmek" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Tüfeği okula saklamış

Kadının, polise verdiği ifadesinde, eniştesinin kendini bir süredir taciz ettiğini ve bu durumun dayanılmaz boyutlara geldiğini söylediği öğrenildi.

İfadesinde, eniştesinin iş yerine de gelebileceği düşüncesiyle gece okula girerek av tüfeğini sakladığını anlattığı belirtilen Ş.G, olay günü kendisini telefonla arayan eniştesini okula çağırdığı, yaşadığı tartışmanın büyümesi üzerine de av tüfeğiyle ateş ettiğini söylediği ifade edildi.

Ş.G'nin, evli ve 2 çocuk annesi olduğu belirtildi.