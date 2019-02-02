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Eniştesini öldüren kadın tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 17:36 | Son Güncelleme

Kadının av tüfeğini, hizmetli olarak çalıştığı liseye gece sakladığı öğrenildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldüren lisede görevli hizmetli kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesi'nde dün meydana gelen olayda ablasının kocası Erdal Demirsoy'u (55) av tüfeğiyle vurarak öldüren Ş.G.'nin İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı kadın, "kasten adam öldürmek" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Tüfeği okula saklamış

Kadının, polise verdiği ifadesinde, eniştesinin kendini bir süredir taciz ettiğini ve bu durumun dayanılmaz boyutlara geldiğini söylediği öğrenildi.

İfadesinde, eniştesinin iş yerine de gelebileceği düşüncesiyle gece okula girerek av tüfeğini sakladığını anlattığı belirtilen Ş.G, olay günü kendisini telefonla arayan eniştesini okula çağırdığı, yaşadığı tartışmanın büyümesi üzerine de av tüfeğiyle ateş ettiğini söylediği ifade edildi.

Ş.G'nin, evli ve 2 çocuk annesi olduğu belirtildi.

Öte yandan Erdal Demirsoy'un cenazesi de İzmir Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsisi sonrası toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

- Olay

Gaziemir 9 Eylül Mahallesindeki Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesinde hizmetli olarak çalışan Ş.G. akşam saatlerinde yanına gelen ablasının kocası Erdal Demirsoy ile tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine Ş.G. yanında getirdiği av tüfeğiyle eniştesine ateş ederek yaralamıştı.

Ağır yaralanan Demirsoy, kaldırıldığı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

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