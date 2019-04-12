HABER

Eniştesini öldüren kadının yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 12:29 | Son Güncelleme

İzmir'in Gaziemir ilçesinde kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü eniştesini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü eniştesini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık hakim karşısına çıktı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Şengül Güven, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

İddialara ilişkin savunma yapan Güven, Tokat'ta yaşadığı zamandan beri eniştesi olan maktul Erdal Demirsoy'un kendisini sürekli rahatsız ettiğini, tehditleri nedeniyle uzun süre bu olayı kimseye anlatamadığını savundu.

Taşındıkları İzmir'de de Demirsoy'un kendisini rahatsız etmeyi sürdürdüğünü belirten Güven, daha sonra konuyu ablasına anlattığını, kendisiyle iletişim kurmaması için GSM hattını da değiştirdiğini söyledi.

Olaydan bir hafta önce tehdit edildiğini öne süren Güven, şunları kaydetti:

"Olay günü yine arayıp sat 17.00'de okula geleceğini söyledi. Ben de evden tüfeği ve fişekleri aldım. Amacım onu korkutup, eniştemin peşimi bırakmasını sağlamaktı. Evden çıkarken tüm planım böyleydi. Okula gittim, öğrenciler ve öğretmeler gittikten sonra okulda kimse kalmadı. Öğretmenler odasının penceresinden baktığımda geldiğini gördüm. Depoda sakladığım tüfek ve fişekleri aldım. Korksun diye tüfeği ona doğru tuttum. Tüfeği görsün diye, bahçenin kapısını açtım. Bana doğru gelmeye başladı. Elinde bir şey vardı, silah sandım. İlk önce yere doğru sıktım, buna rağmen üzerime gelmeye devam etti. İki el daha yere ateş ettim. Biraz geriye gitti, sonra da yere düştü. İlk defa tüfek kullanıyordum, vurduğumun farkında değildim, karakola giderken polisler beni yoldan aldı. Öldürmek amacım yoktu, bıkmıştım ve korkutmak istemiştim. Yemin ederim ki öldürme niyetiyle böyle bir şey yapmadım.

Demirsoy'un eşi ise kardeşi olan sanıktan şikayetçi olmadığını ifade etti.

"Kardeşim bana eşimin onu rahatsız ettiğini söylüyordu. Eşime sorduğumda ise bunu kabul etmiyor ve hatta bana kızıyordu." diyen maktulün eşi, "Bir yanda ölen kocam, diğer yanda ise kardeşim. Keşke eşimi öldürmeseydi." dedi.

Maktulün oğlu da ölenin babası, öldürenin ise teyzesi olduğu için üzüntü duyduğunu dile getirdi.

"Babamın onu rahatsız ettiğini söyleyen teyzem benden yardım istedi." ifadesini kullanan Demirsoy'un oğlu, şunları kaydetti:

"Teyzem, 'Babanı savcılığa şikayet edeceğim.' dedi. Ben de babamla konuşurum 'Şikayet etme.' diye ricada bulundum. Olayı babama sorduğumda böyle bir şeyin olmadığını, aksine teyzemin kendisini rahatsız ettiğini ve birlikte olmak istediğini söyledi. Ben de babama 'Ne haliniz varsa görün ama bu işin sonu kötü bitecek.' dedim ve maalesef kötü bitti."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamı ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Gaziemir 9 Eylül Mahallesi'ndeki Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesinde hizmetli olarak çalışan Şengül Güven, 1 Şubat'ta tartıştığı eniştesi Erdal Demirsoy'a tüfekle ateş açmıştı. Ağır yaralanan Demirsoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Tutuklanan Güven hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi
Herkes onu "öldü" zannetti gerçek kısa sürede anlaşıldıHerkes onu "öldü" zannetti gerçek kısa sürede anlaşıldı
Kırkpınar için kollar sıvandıKırkpınar için kollar sıvandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağır Ceza Mahkemesi avukat enişte gaziemir izmir Sanık

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'yi karıştıran Tweet'ler! Açıklama geldi

İYİ Parti'yi karıştıran Tweet'ler! Açıklama geldi

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

ABD Sudan'a seyahat uyarısının seviyesini 4'e çıkardı

ABD Sudan'a seyahat uyarısının seviyesini 4'e çıkardı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sülüklerin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

Uzmanlar uyarıyor: Nesilleri tükeniyor!

Bakan Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi

Bakan Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! HSK harekete geçti

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Günlük burç yorumları 12 Nisan Cuma - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Polise atmak için bomba yapan zanlı tutuklandı! Bakın kim çıktı

Polise atmak için bomba yapan zanlı tutuklandı! Bakın kim çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.