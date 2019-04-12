Eniştesini öldüren kadının yargılandığı dava

"Olay günü yine arayıp sat 17.00'de okula geleceğini söyledi. Ben de evden tüfeği ve fişekleri aldım. Amacım onu korkutup, eniştemin peşimi bırakmasını sağlamaktı. Evden çıkarken tüm planım böyleydi. Okula gittim, öğrenciler ve öğretmeler gittikten sonra okulda kimse kalmadı. Öğretmenler odasının penceresinden baktığımda geldiğini gördüm. Depoda sakladığım tüfek ve fişekleri aldım. Korksun diye tüfeği ona doğru tuttum. Tüfeği görsün diye, bahçenin kapısını açtım. Bana doğru gelmeye başladı. Elinde bir şey vardı, silah sandım. İlk önce yere doğru sıktım, buna rağmen üzerime gelmeye devam etti. İki el daha yere ateş ettim. Biraz geriye gitti, sonra da yere düştü. İlk defa tüfek kullanıyordum, vurduğumun farkında değildim, karakola giderken polisler beni yoldan aldı. Öldürmek amacım yoktu, bıkmıştım ve korkutmak istemiştim. Yemin ederim ki öldürme niyetiyle böyle bir şey yapmadım.

Taşındıkları İzmir'de de Demirsoy'un kendisini rahatsız etmeyi sürdürdüğünü belirten Güven, daha sonra konuyu ablasına anlattığını, kendisiyle iletişim kurmaması için GSM hattını da değiştirdiğini söyledi.

İddialara ilişkin savunma yapan Güven, Tokat'ta yaşadığı zamandan beri eniştesi olan maktul Erdal Demirsoy'un kendisini sürekli rahatsız ettiğini, tehditleri nedeniyle uzun süre bu olayı kimseye anlatamadığını savundu.

Demirsoy'un eşi ise kardeşi olan sanıktan şikayetçi olmadığını ifade etti.

"Kardeşim bana eşimin onu rahatsız ettiğini söylüyordu. Eşime sorduğumda ise bunu kabul etmiyor ve hatta bana kızıyordu." diyen maktulün eşi, "Bir yanda ölen kocam, diğer yanda ise kardeşim. Keşke eşimi öldürmeseydi." dedi.

Maktulün oğlu da ölenin babası, öldürenin ise teyzesi olduğu için üzüntü duyduğunu dile getirdi.

"Babamın onu rahatsız ettiğini söyleyen teyzem benden yardım istedi." ifadesini kullanan Demirsoy'un oğlu, şunları kaydetti:

"Teyzem, 'Babanı savcılığa şikayet edeceğim.' dedi. Ben de babamla konuşurum 'Şikayet etme.' diye ricada bulundum. Olayı babama sorduğumda böyle bir şeyin olmadığını, aksine teyzemin kendisini rahatsız ettiğini ve birlikte olmak istediğini söyledi. Ben de babama 'Ne haliniz varsa görün ama bu işin sonu kötü bitecek.' dedim ve maalesef kötü bitti."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamı ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Gaziemir 9 Eylül Mahallesi'ndeki Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesinde hizmetli olarak çalışan Şengül Güven, 1 Şubat'ta tartıştığı eniştesi Erdal Demirsoy'a tüfekle ateş açmıştı. Ağır yaralanan Demirsoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Tutuklanan Güven hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

