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Eniştesini öldüren kayınbirader: "Ablama şiddet uyguladığı için vurdum"

31.07.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, Mahsun Köylü (40) kardeşleriyle sokakta denk geldiği eniştesi Hasan Çetin’i (45), sığındığı mobilya atölyesinde tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Mahsun Köylü kısa sürede yakalanıp tutuklandı. Mahsun Köylü, ablasına şiddet uyguladığı için eniştesini vurduğunu söyledi. Köylü'nün 3 kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eniştesini öldüren kayınbirader: "Ablama şiddet uyguladığı için vurdum"

Cuma günü saat 09.30 sıralarında, ilçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi, Çağrı Sokak'ta meydana gelen olayda, sokakta yürüyen, evli ve 2 çocuk babası Hasan Çetin, ablalarına şiddet uyguladığı iddiasıyla aralarında husumet bulunan kayınbiraderleri Mahsun, Ercan, Eşref ve Selim Köylü kardeşleri görünce kaçıp, bir mobilya atölyesine sığındı. Eniştesinin peşinden koşan Mahsun Köylü atölyeye girip, Çetin’e tabancayla ateş etti. Vücuduna 5 mermi isabet eden Hasan Çetin, ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan Mahsun Köylü otomobiline binerek uzaklaştı.

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DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yapıp İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Hasan Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mobilya sektöründe işçi olarak çalışan Çetin'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Mobese ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Çetin'i öldüren şüpheli Mahsun Köylü ile 3 kardeşini yakalamak için çalışma başlattı.

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ENİŞTE CİNAYETİNE TUTUKLAMA

Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Mahsun, Ercan, Eşref ve Selim Köylü kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ablasına şiddet uyguladığı için eniştesini vurduğunu söyleyen Mahsun Köylü, 'Kasten adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 kardeş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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cinayet Bursa
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